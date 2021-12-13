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Легализация игорного бизнеса: государство получило 1,3 млрд грн из запланированных 7 млрд

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 18:26
Легализация игорного бизнеса: государство получило 1,3 млрд грн из запланированных 7 млрд - Фото
Фото: depositphotos.com

Государство заработало 1,34 млрд грн дохода от продажи лицензий на игорный бизнес по состоянию на ноябрь 2021 года. Это всего 18% от запланированных доходов в 7,4 млрд грн в 2021 году, сообщает сервис мониторинга открытых данных Опендатабот.

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Наибольшее количество доходов было получено от продажи лицензий на организацию азартных игр в игровых залах казино (360 млн грн) и в сети интернет (304 млн грн), а также от установки игровых автоматов – 309 млн грн.

Комиссия по азартным играм КРАИЛ начала выдавать первые лицензии в феврале 2021 года.

Доходи від продажу ліцензій на азартні ігри, млн грн

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Наталия Фреик
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госбюджет азартные игры интернет-казино легализация азартных игр
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