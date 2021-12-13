Легализация игорного бизнеса: государство получило 1,3 млрд грн из запланированных 7 млрд
13.12.2021, 18:26
Фото: depositphotos.com
Государство заработало 1,34 млрд грн дохода от продажи лицензий на игорный бизнес по состоянию на ноябрь 2021 года. Это всего 18% от запланированных доходов в 7,4 млрд грн в 2021 году, сообщает сервис мониторинга открытых данных Опендатабот.
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Наибольшее количество доходов было получено от продажи лицензий на организацию азартных игр в игровых залах казино (360 млн грн) и в сети интернет (304 млн грн), а также от установки игровых автоматов – 309 млн грн.
Комиссия по азартным играм КРАИЛ начала выдавать первые лицензии в феврале 2021 года.
- 14 июля 2020 года Верховная Рада приняла закон о легализации азартных игр. Разработкой законопроекта об игорном бизнесе занимался Борис Баум, бывший топ-менеджер российской VS Energy и крупной сети отелей Premier.
- 23 сентября создан регулятор на игорном рынке – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.
- 2 февраля Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую лицензию на организацию и проведение азартных игр в сети интернет. Ее получило ООО "Спейсикс" (онлайн-казино Cosmolot). Подробнее об это читайте тут.
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