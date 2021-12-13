Легализация игорного бизнеса: государство получило 1,3 млрд грн из запланированных 7 млрд

Государство заработало 1,34 млрд грн дохода от продажи лицензий на игорный бизнес по состоянию на ноябрь 2021 года. Это всего 18% от запланированных доходов в 7,4 млрд грн в 2021 году, сообщает сервис мониторинга открытых данных Опендатабот.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Наибольшее количество доходов было получено от продажи лицензий на организацию азартных игр в игровых залах казино (360 млн грн) и в сети интернет (304 млн грн), а также от установки игровых автоматов – 309 млн грн.

Комиссия по азартным играм КРАИЛ начала выдавать первые лицензии в феврале 2021 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.