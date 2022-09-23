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Игорный бизнес пополнил госбюджет на 330 млн грн с начала полномасштабной войны

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23.09.2022, 12:02
Игорный бизнес пополнил госбюджет на 330 млн грн с начала полномасштабной войны - Фото
Фото: depositphotos.com

От игорного бизнеса в госбюджет поступило более 330 млн грн с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).  

С 24 февраля организаторы азартных игр смогли не только адаптироваться к настоящим условиям, но и начать развивать свой бизнес, утверждают в КРАИЛ. 

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Компании исправно платят за лицензии и открывают новые игорные заведения, чем создают рабочие места, добавляют в комиссии. 

По данным Государственной налоговой службы, госбюджет получил 277 млн грн дохода от игорного бизнеса за 8 месяцев 2002 года (без учета платы за лицензии), что в 10 раз больше (26,9 млн грн), чем за аналогичный период прошлого года. 

"КРАИЛ призывает организаторов азартных игр и лотерей к ответственной работе и просит соблюдать все правила безопасности в соответствии с условиями военного положения", – говорится в сообщении. 

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Роман Бриль
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