Кабмин разрешил Комиссии по азартным играм инициировать санкции против России

Кабинет министров разрешил Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) инициировать санкции и подавать их на рассмотрение СНБО. Об этом сообщает пресс-служба КРАИЛ со ссылкой на соответствующие постановление Кабмина.

КРАИЛ получила возможность подавать свои предложения по санкциям с 3 февраля.

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"Отныне КРАИЛ в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет подготовку и представление Кабмину предложений по применению, отмене и внесению изменений в санкции, которые вносятся правительством на рассмотрение СНБО, и принимает участие в формировании, реализации и мониторинге эффективности государственной санкционной политики", — говорится в постановлении.

Комиссия будет инициировать санкции исключительно в рамках своей компетенции, т.е. в сфере игорного бизнеса.

Законодательство Украины об азартных играх запрещает выдавать лицензии на ведение игорного бизнеса компаниям, если есть документальное подтверждение факта контроля за деятельностью лицензиата со стороны государства-агрессора.

Ранее КРАИЛ выдавала лицензии на основе документов, предоставленных соискателем. Для проверки связей лицензиата с Россией, Комиссия направляла запросы в правоохранительные органы и только после получения подтверждений аннулировала лицензии.

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Роман Бриль

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