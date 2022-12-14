UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

КРАИЛ аннулировала лицензии трем онлайн-казино и букмекеру за связи с Россией

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 14:39
КРАИЛ аннулировала лицензии трем онлайн-казино и букмекеру за связи с Россией - Фото
Фото: depositphotos.com

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) аннулировала лицензии трем онлайн-казино и одному букмекеру, деятельность которых контролируют граждане России. Об этом сообщает пресс-служба КРАИЛ.  

В частности, аннулированы лицензии компаниям "Джокер Юа", "Плей Фан Инвестмент", "Альфагейм" (онлайн-казино) и "Плей Фан Инвестмент" (букмекер). 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Связь этих компаний с российскими собственниками подтвердила СБУ и Нацполиция, заявляют в КРАИЛ. 

В комиссии добавляют, что при подаче документов на получение лицензии компании скрыли информацию о своих российских бенефициарах. 

Украинское законодательство запрещает выдавать лицензии на организацию азартных игр компаниям, которые действуют в интересах резидентов иностранных государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, напоминают в КРАИЛ. 

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
онлайн-казино связь с россией букмекер КРАИЛ российские владельцы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 