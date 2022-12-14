КРАИЛ аннулировала лицензии трем онлайн-казино и букмекеру за связи с Россией

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) аннулировала лицензии трем онлайн-казино и одному букмекеру, деятельность которых контролируют граждане России. Об этом сообщает пресс-служба КРАИЛ.

В частности, аннулированы лицензии компаниям "Джокер Юа", "Плей Фан Инвестмент", "Альфагейм" (онлайн-казино) и "Плей Фан Инвестмент" (букмекер).

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Связь этих компаний с российскими собственниками подтвердила СБУ и Нацполиция, заявляют в КРАИЛ.

В комиссии добавляют, что при подаче документов на получение лицензии компании скрыли информацию о своих российских бенефициарах.

Украинское законодательство запрещает выдавать лицензии на организацию азартных игр компаниям, которые действуют в интересах резидентов иностранных государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, напоминают в КРАИЛ.

По состоянию на сентябрь игорный бизнес пополнил госбюджет на 330 млн грн с начала полномасштабной войны.

7 сентября КРАИЛ аннулировал лицензии 1xBet. Подтвердилась связь букмекера с Россией.

18 ноября СБУ разоблачила онлайн-казино, перечислившее в Россию почти 3 млрд грн.

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Роман Бриль

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