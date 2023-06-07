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Реальные зарплаты украинцев в частном секторе прекратили падение – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 13:22
Реальные зарплаты украинцев в частном секторе прекратили падение – НБУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Украине реальные зарплаты, то есть с учетом инфляции, в частном секторе практически прекратили падение. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (июнь 2023 года).

"Реальные зарплаты в частном секторе на фоне низкой базы сравнения практически прекратили падение, которое вместе с индексацией пенсий и выплатами в бюджетном секторе поддержало доходы домохозяйств", – говорится в сообщении.

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Но дальнейший их рост сдерживается сложным финансовым состоянием предприятий и высоким уровнем неопределенности, отметили в НБУ.

Во ІІ квартале 2023 года, по опросу ЕБА среди малого и среднего бизнеса, большинство компаний (62%) полностью выплачивали зарплаты. В то же время 32% заявляли об отсутствии финансовых резервов, 16% – увольняли работников. Среди крупных международных компаний, по данным ЕБА, полностью выплачивали зарплату в 90%, а финансовые резервы отсутствуют только у 5% компаний.

Согласно результатам опроса Института экономических исследований, большинство предприятий (91%) не планируют изменений в количестве работников.

"Это свидетельствует о стабилизации занятости, впрочем, на значительно более низком уровне, чем до полномасштабной войны", – добавили в НБУ.

Наталия Софиенко
нацбанкреальные зарплаты
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