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С 1 октября увеличивается размер минимальной зарплаты: что изменится для бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 12:52
С 1 октября увеличивается размер минимальной зарплаты: что изменится для бизнеса - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Согласно Закону о Госбюджете на 2022 год, с 1 октября размер минимальной зарплаты увеличится до 6700 гривен. В налоговой службе разъяснили, что изменится для бизнеса, сообщает Лига.Закон.

Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц пока не изменится и составит 2600 гривен. С 1 декабря 2022 года он вырастет и составит – 2684 гривны.

Для работодателей

Минимальный страховой взнос с ЕСВ за основного работника, не являющегося лицом с инвалидностью, за октябрь – 1474 гривен.

Максимальная база для начисления ЕСВ в октябре – 100 500 гривен.

Для ФЛПов

Для всех физических лиц-предпринимателей, независимо от выбранной системы налогообложения, минимальный страховой взнос с ЕСВ за октябрь составит 1474 гривен.

Максимальная база для начисления ЕСВ в октябре – 100 500 гривен.

Однако максимальные ставки единого налога с 1 октября не изменятся.

Максимальные ставки единого налога в течение 2022 года:

- для плательщиков I группы – 248,10 грн/мес;

- для плательщиков II группы – 1300 грн/мес.

Налоговики обращают внимание, что это размеры максимальной ставки, а реальную для каждой административно-территориальной единицы должны установить органы местного самоуправления.

Размер местных налогов и некоторые правила налогообложения налогом на прибыль привязаны к минимальной зарплате на 1 января. Они остаются прежними до конца 2022 года.

Штрафы

Размеры финансовых штрафов за нарушение трудового законодательства с 1 октября увеличены. В частности, за неоформленных работников и зарплату в "конвертах" финансовый штраф будет составлять 67000 грн за каждого работника.

  • За последние шесть лет минимальная зарплата в Украине увеличилась в пять раз – с 1600 грн в 2016-м до 6500 в 2022-м. Самые большие повышения были в 2017 году (на 100%) и в 2021 году (на 20%).
  • Министерство финансов предупредило, что минимальная заработная плата в 2023 году не будет пересматриваться.

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Наталія Софієнко
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