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Правительство не планирует повышать минималку в 2023 году из-за войны

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 09:39
Правительство не планирует повышать минималку в 2023 году из-за войны - Фото
Фото: Минфин

Министерство финансов предупредило, что минимальная заработная плата в 2023 году не будет пересматриваться.

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"Минимальная заработная плата будет на уровне декабря текущего года", — заявил заместитель министра финансов Роман Ермолычев на онлайн-встрече с представителями профсоюзов и работодателей по основным показателям госбюджета-2023.

Минимальная заработная плата в Украине в 2022 году составляет 6500 грн, но на октябрь запланировано ее увеличение до 6700 грн.

Согласно Бюджетному кодексу Украины размер минимальной заработной платы определяется в законе о государственном бюджете на соответствующий год.

В условиях военного положения приоритетом государственного бюджета на 2023 год будет сектор безопасности и обороны, сказал Ермолычев. Президент Владимир Зеленский в одном из недавних обращений говорил, что расходы на оборону будут составлять более триллиона гривен.

Ермолычев заверил, что все социальные обязательства государство собирается выполнить.

"В следующем году расходы на пенсионное и социальное обеспечение не уменьшаются, а некоторые из них будут даже увеличены. Около 5,5 млрд грн будут заложены на обеспечение жильем ветеранов войны, ведь эта категория граждан крайне важна. Также будет обеспечена своевременная выплата пенсий, социальных пособий, выплаты заработных плат медикам и педагогам. Планируется корректировка программы медгарантий, но основные медицинские услуги будут финансово обеспечены", — сказал он.

  • За последние шесть лет минимальная зарплата в Украине увеличилась в пять раз – с 1600 грн в 2016-м до 6500 в 2022-м. Самые большие повышения были в 2017 году (на 100%) и в 2021 году (на 20%).
  • На этом фоне планируемое повышение минималки на 3% в 2022 году выглядит незначительным, но министр финансов Сергей Марченко объяснял: это ровно столько, сколько может себе позволить экономика Украины.
  • В результате ситуация в экономике Украины значительно ухудшилась: инфляция выросла до 23% в августе, а ВВП во втором квартале упал более чем на 37%.
Андрій Водяний
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Минфин минималка бюджет-2023 Роман Ермоличев
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