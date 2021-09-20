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Плюс 200 грн. Министр финансов прокомментировал мизерный рост зарплат в 2022 году

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 17:03
Плюс 200 грн. Министр финансов прокомментировал мизерный рост зарплат в 2022 году - Фото
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Повышать минимальную заработную плату надо аккуратно, с учетом макроэкономических факторов, учитывать уровень потребления и на то, что бизнес должен иметь возможность платить такие заработные платы, и смотреть на уровень инфляции. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, комментируя повышение минимальной заработной платы в 2022 году на 200 грн в интервью Украинского радио.

Сейчас минимальная зарплата составляет 6000 гривен. А согласно проекту госбюджета на 2022 год, с января будет уже 6500 грн, с октября – 6700 грн.

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Он отметил, что быстрый рост заработных плат, в том числе и минимальных — это инфляционный фактор, поэтому нужно осторожно к этому подходить.

"Должен быть баланс. Как повышение повлияет на динамику экономических субъектов — это вопрос, скорее отрицательный, чем положительный. Я помню, что в прошлом году было много критики со стороны бизнеса, которые заставляют платить высокую заработную плату. В прошлом году был сторонником этого решения, потому что это было обосновано, но в этом году, после пересчета, считаем, что предложенный темп является достаточным. В этом году произошел существенный прирост, но это не значит, что он должен быть таким ежегодно. Это означает, что мы не заботимся об экономике вообще, а думаем только об одном показателе — минимальной заработной плате. Мы можем себе позволить именно такой рост", — сказал министр.

  • 15 сентября Кабмин утвердил законопроект о госбюджете на 2022 год и направил его в Верховную Раду. Основные цифры и макропоказатели – тут.

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Наталия Софиенко
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госбюджет сергей марченко минимальная зарплата
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