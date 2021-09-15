Кабмин утвердил проект госбюджета на 2022 год и направил в Раду: основные цифры

Кабинет министров утвердил законопроект о государственном бюджете на 2022 год и направил его в Верховную Раду. Решение принято на заседании Кабмина 14 сентября.

Проект бюджета разрабатывали на основе трехлетней бюджетной декларации 2021-2024, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Основные показатели госбюджета и запланированных показателей экономики представил министр финансов Сергей Марченко. Он назвал бюджет сбалансированным.

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Основные макропоказатели

- доходы госбюджета: 1,277 трлн грн;

- расходы госбюджета: 1,465 трлн грн;

- дефицит госбюджета 3,5% (5,5% в 2021 году, к 2024 году должен составить 2,7%, заявил Марченко);

- рост ВВП: 3,8%;

- номинальный ВВП: 5,368 трлн грн;

- инфляция: 6,2%;

- средняя зарплата: 15 258 грн;

- курс грн/$: 28,6/28,7 грн.

44,21% доходов бюджета составят поступления от НДС. Еще 12,6% – от НДФЛ. 10,75% доходов в госбюджет даст налог на прибыль предприятий.

Основные статьи расходов

Расходы по госдолгу: 574, млрд грн;

Безопасность и оборона: 319,4 млрд грн (5,95% от ВВП, +52,1 млрд грн за год);

Пенсионное обеспечение: 200 млрд грн в Пенсионный фонд. Также с 1 октября 2021-го пенсионерам в возрасте 70-75 будут доплачивать до 300 грн, если их пенсия меньше средней зарплаты за 2020 год, заявил Шмыгаль. С марта 2023-го ежегодно будут проводить индексацию этих доплат, добавил он.

Здравоохранение: 193,7 млрд грн (+31 млрд по сравнению с 2021 годом). Это позволит установить минимальную зарплату врачам на уровне 20 000 в 2022 году, заявил Шмыгаль. Средняя зарплата врача должна превысить 22 500 грн, добавил он. Минимальная зарплата среднего медперсонала должна в 2022 году должна составить 13 500 грн.

Образование: 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн по сравнению с 2021 годом). Шмыгаль добавил, что предусматривается рост зарплат учителей и рост в полтора-два стипендий студентов.

Министерство обороны: 131 млрд грн (13,4 млрд грн к 2021 году);

Развитие дорожной инфраструктуры: 124 млрд грн;

Льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ: 25 млрд грн;

Наука: 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);

Культура и искусство: 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн к 2021 году);

Физкультура и спорт: 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн при условии принятия законопроекта №5600);

Экология: 11,2 млрд грн.

31 мая 2021 года Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, позволяющую планировать госбюджет на три года. 15 июля Верховная Рада ее одобрила. 14 сентября Шмыгаль заявил, что 15 сентября проект госбюджета передадут в комитет Верховной Рады. Тогда же впервые стали известны некоторые показатели госбюджета.

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Александр Мясищев

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