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Рада впервые приняла бюджетную декларацию. Теперь бюджет будут планировать на три года

15.07.2021, 13:00
Рада впервые приняла бюджетную декларацию. Теперь бюджет будут планировать на три года - Фото
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла постановление "О Бюджетной декларации на 2022–2024 годы", которым приняла декларацию к сведению, а также одобрила рекомендации относительно бюджетной политики. За соответствующее постановление №5765 проголосовали 269 народных избранников.

Представляя декларацию, министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что речь идет об историческом событии. Ведь документ о среднесрочном бюджетном планировании рассматривают в парламенте впервые.

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"Бюджетная декларация является основой для составления проекта государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов. Очень важно, чтобы мы вместе смогли достичь компромисса и парламент поддержал этот документ среднесрочного бюджетного планирования, предоставил свои рекомендации относительно бюджетной политики на ближайшие три года", – сказал Марченко.

Он отметил, что документ поможет повысить эффективность государственных налогов и предсказуемость бюджетной политики.

"Все замечания мы будем учитывать в дальнейших разработках, этот документ будет усовершенствоваться. Уже в следующем году будем уточнять определенные параметры, корректировать их", – сказал Марченко.

Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики опубликовал цифры, которые заложил Кабмин в бюджетную декларацию.

Номинальный ВВП:

5 371,6 млрд грн – 2022 год
5 994,6 млрд грн – 2023 год
6 651,7 млрд грн – 2024 год

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года):

106,2% – 2022 год
105,3% – 2023 год
105,0% – 2024 год

Дефицит бюджета:

3,5% ВВП (188 млрд грн) в 2022 году
3% ВВП (179,8 млрд грн) в 2023 году
2,7% ВВП (179,6 млрд грн) в 2024 году

Предельный объем государственного долга:

50,8% ВВП (+5,1% ВВП – гарантированный долг) – на конец 2022 года
48,5% ВВП (+4,8% ВВП – гарантированный долг) – на конец 2023 года
47% ВВП (+4,3% ВВП – гарантированный долг) – на конец 2024 года

Среднегодовой курс гривни:

28,6 грн/дол – в 2022 году
28,8 грн/дол – в 2023 году
29,2 грн/дол – в 2024 году

Учетная ставка НБУ (на конец года):

7,0% – 2022 год
5,5% – 2023 год
5,2% – 2024 год

Бюджетная декларация – это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта государственного бюджета.

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Наталия Софиенко
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бюджетная декларация ВВП госбюджет инфляция
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