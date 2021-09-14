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Повышение налогов и рост расходов на медицину. Что Кабмин заложил в госбюджет-2022

14.09.2021, 13:26
Повышение налогов и рост расходов на медицину. Что Кабмин заложил в госбюджет-2022 - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: скриншот/YouTube КабМін)

Кабинет министров передаст проект государственного бюджета на 2022 год в профильный комитет Верховной Рады 15 сентября. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.   

По его словам, дефицит госбюджета-2022 ожидается на уровне 3,5% ВВП, как это оговорено с Международным валютным фондом.

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В проект государственного бюджета-2022 года заложены доходы в размере 1,219 трлн грн, расходы – 1,407 трлн грн, дефицит – 188 млрд грн, кредиты – 529 млрд грн, погашение и обслуживание госдолга – 560 млрд грн, номинальный ВВП – 5,368 трлн грн. Данные опубликовал народный депутат от Голоса Ярослав Железняк на своем telegram-канале.   

В статье доходов госбюджета на 23 млрд грн увеличена, по сравнению с бюджетом-2021, сумма ожидаемых поступлений от налогообложения физлиц, на 18 млрд грн налогов от предприятий, и на 3,4 млрд грн от рентных платежей. 

Предполагается, что расходы на медицину вырастут на 34 млрд грн, но общая сумма расходов не достигнет показателя в 5% от ВВП. 

"Детальной раскладки расходов пока нет, еще в согласовании. Все дополнительные запросы будут удовлетворять после принятия (налогового законопроекта – Ред.) №5600 и в виде правок от депутатов. Пока известно, что подрастут расходы на Кабмин и СБУ", – уточнил Железняк.  

Он добавил, что расходы на образование также вырастут, "...но не кардинально". 

Первое голосование в Верховной Раде по принятию бюджета-2022 запланировано на 20 октября. 

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Роман Брыль
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