Повышение налогов и рост расходов на медицину. Что Кабмин заложил в госбюджет-2022
Кабинет министров передаст проект государственного бюджета на 2022 год в профильный комитет Верховной Рады 15 сентября. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, дефицит госбюджета-2022 ожидается на уровне 3,5% ВВП, как это оговорено с Международным валютным фондом.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
В проект государственного бюджета-2022 года заложены доходы в размере 1,219 трлн грн, расходы – 1,407 трлн грн, дефицит – 188 млрд грн, кредиты – 529 млрд грн, погашение и обслуживание госдолга – 560 млрд грн, номинальный ВВП – 5,368 трлн грн. Данные опубликовал народный депутат от Голоса Ярослав Железняк на своем telegram-канале.
В статье доходов госбюджета на 23 млрд грн увеличена, по сравнению с бюджетом-2021, сумма ожидаемых поступлений от налогообложения физлиц, на 18 млрд грн налогов от предприятий, и на 3,4 млрд грн от рентных платежей.
Предполагается, что расходы на медицину вырастут на 34 млрд грн, но общая сумма расходов не достигнет показателя в 5% от ВВП.
"Детальной раскладки расходов пока нет, еще в согласовании. Все дополнительные запросы будут удовлетворять после принятия (налогового законопроекта – Ред.) №5600 и в виде правок от депутатов. Пока известно, что подрастут расходы на Кабмин и СБУ", – уточнил Железняк.
Он добавил, что расходы на образование также вырастут, "...но не кардинально".
Первое голосование в Верховной Раде по принятию бюджета-2022 запланировано на 20 октября.
- 31 мая 2021 года Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, позволяющую планировать госбюджет на три года. 15 июля Верховная Рада ее одобрила.
- За семь месяцев в госбюджет поступило 581 млр грн, что на 25 млрд грн больше плана.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии