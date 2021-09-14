Повышение налогов и рост расходов на медицину. Что Кабмин заложил в госбюджет-2022

Кабинет министров передаст проект государственного бюджета на 2022 год в профильный комитет Верховной Рады 15 сентября. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, дефицит госбюджета-2022 ожидается на уровне 3,5% ВВП, как это оговорено с Международным валютным фондом.