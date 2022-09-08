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Реальный ВВП снизился на 37% во втором квартале – Госстат

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 17:05
Реальный ВВП снизился на 37% во втором квартале – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Реальный ВВП во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, согласно оперативной оценке Государственной службы статистики.  

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Падение реального ВВП по отношению к первому кварталу 2022 года составило 19,1% с учетом сезонного фактора. 

Реальный ВВП снизился на 37% во втором квартале – Госстат

В августе, по данным Минэкономики, показатель валового внутреннего продукта ниже прошлогоднего ориентировочно на 35%. Падение ВВП несколько ниже прогнозов Минэкономики, уточняют в министерстве.

На макропоказатели августа положительно повлияли частичная разблокировка зернового экспорта из портов Большой Одессы в страны ЕС, а также ускорение темпов и объемов сбора зерновых на подконтрольной Украине территории. По состоянию на конец августа было собрано 25,3 млн. тонн урожая.

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Роман Бриль
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