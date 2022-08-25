В Минэкономики прогнозируют рост ВВП на 15,5% в следующем году, рассчитывают на МВФ

Министерство экономики Украины прогнозирует в следующем году рост украинского ВВП на 15,5%. Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко в интервью Reuters.

По ее словам, сейчас правительство рассчитывает макроэкономические показатели для начала переговоров с МВФ о новой кредитной программе.

Свириденко отметила, что прогнозы на 2023 год сильно отличаются — от падения на 0,4% до роста на 15,5%. В этом году украинская экономика упадет на 30-35%.

"Мы понимаем, что должны поддерживать экономику в движении. Очень трудно делать новые прогнозы из-за неопределенности. Это полностью зависит от военного сценария", — добавила Свириденко.

Министр подчеркнула, что новая программа с МВФ должна быть "масштабной" и ее нужно согласовать как можно скорее.

Глава НБУ Кирилл Шевченко рассчитывает на начало новой программы МВФ в ноябре.

Наталия Софиенко

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