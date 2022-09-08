НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%
Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Такой уровень учетной ставки при текущих условиях достаточен для сохранения курсовой стабильности и управляемости инфляционными процессами", – говорится в сообщении.
Темпы роста цен ожидаемо ускорялись: в июле – до 22,2% в годовом исчислении, а в августе, по предварительным оценкам НБУ, – около 23%. Такая динамика несколько ниже июльского прогноза НБУ, однако инфляционное давление остается значительным.
Эффекты войны, в том числе разрушение производств и логистики, оказывают существенное влияние на цены почти всего потребительского набора товаров и услуг, отмечают в НБУ.
"Национальный банк контролирует ситуацию – инфляционные процессы будут оставаться управляемыми. Важной предпосылкой этого является обеспечение курсовой стабильности", – говорится в сообщении.
В Нацбанке отмечают, что корректировка официального курса вместе с другими мерами НБУ способствовала уменьшению дисбалансов на валютном рынке, что подтверждает снижение объема интервенций НБУ по продаже валюты в последние месяцы.
Вместе со значительными объемами международной финансовой помощи это обеспечило рост уровня золотовалютных резервов в августе до $25,4 млрд. Объем международных резервов достаточен для фиксации обменного курса на текущем уровне, учитывая перспективы получения официального финансирования от партнеров, постепенное налаживание логистики и соответствующий рост экспортной выручки, добавили в НБУ.
Торможению инфляционных процессов в дальнейшем будет способствовать рост доходности депозитов и ОВГЗ в национальной валюте. Повышение привлекательности гривневых сбережений позволит снизить спрос на валюту и товары долгосрочного использования, убеждены в Нацбанке.
"В то же время сейчас прорабатываются дополнительные меры по усилению монетарной трансмиссии и минимизации негативного влияния от эмиссионного финансирования бюджета на инфляцию и валютный рынок. Национальный банк готов при необходимости повысить ключевую ставку сверх текущего уровня и будет применять дополнительные меры для защиты международных резервов и сохранения управляемости инфляционных процессов" – отметили в НБУ.
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