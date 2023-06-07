Реальні зарплати українців у приватному секторі припинили падіння – НБУ

В Україні реальні зарплати, тобто з урахуванням інфляції, у приватному секторі практично припинили падіння. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (червень 2023 року).

"Реальні зарплати у приватному секторі на тлі низької бази порівняння практично припинили падіння, що разом з індексацією пенсій та виплатами у бюджетному секторі підтримало доходи домогосподарств", – йдеться у повідомленні.

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Але подальше їх зростання стримуватиметься складним фінансовим станом підприємств та високим рівнем невизначеності, зазначили в НБУ.

У ІІ кварталі 2023 року, за опитуванням ЄБА серед малого та середнього бізнесу, більшість компаній (62%) повністю виплачували зарплати. Водночас 32% заявляли про відсутність фінансових резервів, 16% – звільняли працівників. Серед великих міжнародних компаній, за даними ЄБА, повністю виплачували зарплату 90%, а фінансові резерви відсутні лише у 5% компаній.

Згідно з результатами опитування Інституту економічних досліджень, більшість підприємств (91%) не планують змін у кількості працівників.

"Це свідчить про стабілізацію зайнятості, втім на значно нижчому рівні, ніж до повномасштабної війни", – додали в НБУ.