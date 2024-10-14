МВФ убавил свои комиссии. Это сэкономит Украине сотни миллионов долларов

Один из главных доноров Украины принял решение, которое уменьшит ее выплаты по государственному долгу

Кристалина Георгиева (Фото: EPA / GIAN EHRENZELLER)

Международный валютный фонд в пятницу, 11 октября, решил с ноября снизить свои комиссии (charges, surcharges и commitment fees), которые влияют на стоимость ресурсов для развивающихся стран и имеют программы финансирования от фонда. Об этом сообщила его пресс-служба.

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"В сложных глобальных условиях и в период высоких процентных ставок наши государства-члены достигли консенсуса в отношении всеобъемлющего набора мер, который существенно снижает стоимость заимствований, позволяя при этом сохранить финансовые возможности МВФ для оказания поддержки нуждающимся странам. Утвержденные меры снизят стоимость заимствований, предоставляемых МВФ государствам-членам, на 36%, или примерно на $1,2 млрд в год. Ожидается, что в 2026 финансовом году число стран, с которых будут взиматься дополнительные сборы, сократится с 20 до 13", – прокомментировала решение МВФ директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

Исполнительный директор от Украины в МВФ Владислав Рашкован объяснил, что решение фонда позволит Украине сэкономить сотни миллионов долларов.

"Наши общие годовые расходы за пользование ресурсами МВФ уменьшатся где-то на $130 млн. Учитывая будущие транши МВФ по действующей программе, эффект на следующие пять лет – $650-700 млн", — написал он в Facebook.

Он добавил, что ключевые экономики мира справились с высокой инфляцией и начали цикл понижения процентных ставок. Это приведет к тому, что базовая ставка кредитования МВФ, которая была на 15-летнем максимуме, еще больше снизит стоимость ресурсов МВФ для Украины.