Мировой долг может превысить $100 трлн до конца года – прогноз МВФ

К концу десятилетия мировой долг может приблизиться к 100% мирового ВВП

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Международный валютный фонд прогнозирует, что мировой долг превысит $100 трлн к концу 2024 года, а к концу десятилетия приблизится к 100% ВВП. Об этом говорится в отчете МВФ.

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"Хотя прогнозируется, что долг стабилизируется или снизится примерно в двух третях стран, он останется значительно выше уровня, предусмотренного пандемией. На страны, где долг не стабилизируется, приходится более половины мирового долга и около двух третей мирового ВВП", – говорится в отчете.

По прогнозам МВФ, задолженность продолжит расти в странах мира, включая США, Великобританию, Бразилию, Францию, Италию и ЮАР.

Он добавил, что государственные расходы на преодоление зеленого перехода, старение населения и проблемы безопасности, вероятно, добавят фискальное давление в ближайшие годы.

Мировой риск задолженности – уровень будущего долга по экстремально неблагоприятному сценарию – оценивается почти на 20 процентных пунктов ВВП выше через три года по сравнению с базовым прогнозом World Economic Outlook (исследованием МВФ), достигая 115% ВВП в 2026 году.

Это объясняется тем, что высокий уровень долга сегодня усиливает влияние более слабого экономического роста, более жестких финансовых условий и увеличения процентных ставок на будущие уровни долга.

Риск задолженности значительно отличается в разных странах. Для стран с развитой экономикой риск задолженности снизился до 134% ВВП в 2026 году, а для развивающихся – увеличился до 88% ВВП в 2026 году.

"Страны с развитой экономикой должны пересмотреть приоритеты расходов, продвинуть реформы в сфере социальных выплат, увеличить доходы за счет косвенных налогов там, где они низкие, и отменить неэффективные налоговые льготы", – отмечает МВФ.