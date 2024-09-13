Цена войны для бюджета России достигла нового рекорда – $320 млн в день

Фото: EPA

В первой половине 2024 года Россия потратила на войну с Украиной около $58 млрд (5,3 трлн рублей), что на 36% больше, чем в первой половине 2023 года. Об этом свидетельствуют данные научного сотрудника Немецкого института проблем международной безопасности Яниса Клюге.

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В среднем, на содержание армии и закупку оружия российское правительство тратило $2,22 млрд (203 млрд рублей) в неделю, $320 млн (29 млрд рублей) в день или $13 млн (1,2 млрд рублей) в час.

Особенно высоки тайные расходы России (преимущественно на закупку вооружения), отметил ученый. Они составляют $11 млрд (1 трлн рублей) в квартал. В открытой части бюджета финансирование российской оборонной промышленности выросло на 54% по сравнению с прошлым годом и на 126% по сравнению с 2022 годом.

Расходы на выплаты военным, в том числе массовый набор добровольцев и контрактников, увеличились на 25% по отношению к прошлому году и на 175%, если сравнивать с 2022 годом.

Увеличились также расходы России на международное военно-техническое сотрудничество, в которые может быть включено финансирование закупок боеприпасов и ракет в Иране и КНДР, отмечает Клюге. По его оценкам, это обошлось почти в $1,3 млрд (120 млрд рублей) в первом квартале и свыше $1,6 млрд (150 млрд рублей) – во втором.

К концу 2024 года военные расходы России могут составить $150 млрд (13,3 трлн рублей), или 7-8% ВВП, что соответствует уровню военных диктатур Африки (8,2% ВВП в Алжире, 6,3% ВВП в Южном Судане).