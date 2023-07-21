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Центробанк России повысил учетную ставку. Впервые с начала полномасштабной войны

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 15:30
Центробанк России повысил учетную ставку. Впервые с начала полномасштабной войны - Фото
Центробанк России (Фото - cbr.ru)

Центробанк России повысил учетную ставку на 100 базисных пунктов с 7,5% до 8,5% годовых. Это первое повышение ставки с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, когда ставку экстренно подняли до 20%, сообщает российский регулятор.

Центробанк объяснил свое решение ростом инфляции из-за увеличения внутреннего спроса, что превышает возможности производства, особенно из-за недостаточного количества работников. Также регулятор признал, что проинфляционные риски увеличились из-за падения курса рубля, в июне упавшего к доллару на 10,4%.

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После повышения ставки центробанк РФ ухудшил и прогноз инфляции. Согласно обновленным данным, она составит 5-6,5% в 2023 году и 4% в 2024 году. Ранее прогноз предполагал рост цен на уровне 4,5–6,5% в текущем году.

Ранее после вторжения российских войск в Украину и замораживания золотовалютных резервов России на Западе центробанк экстренно повысил ставку с 9,5% до 20%. Затем в течение полугода регулятор постепенно смягчал свою политику, но с сентября остановился на одном уровне.

  • Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение новой долгосрочной программы сбережений для населения в стране. Собранные с граждан средства будут использованы для финансирования дефицита российского бюджета.
  • Курс рубля снижается с середины мая. Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов заявлял, что в текущих условиях российские власти считают оптимальным для экономики и бюджета курс рубля на уровне 80-90 рублей за доллар. В конце прошлого года Белоусов заявлял, что оптимальным для экономики России будет курс 70–80 рублей за доллар. В России говорят, что ничего страшного: плавающий курс – благо.
  • В июне 2023 года текущий счет платежного баланса РФ стал отрицательным и достиг $1,4 млрд. Об этом свидетельствуют оценки Центробанка России.
Наталия Софиенко
Центробанк Россииэкономика РФ
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