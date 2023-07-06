Рубль снова упал. В России говорят, что ничего страшного: Плавающий курс – благо

Курс доллара США на Московской бирже утром 6 июля поднялся выше 93 рублей, евро – выше 102 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Китайский юань торгуется ближе к 13 рублям.

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила обвал рубля трендами в международной торговле и заявила, что у ЦБ "есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний".

Плавающий курс – "это благо, которое позволяет внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике", сказала Набиуллина на Финансовом конгресс Банка России в Петербурге.

По ее словам, плавающий курс может быть волатильным "в условиях шоков", однако "важно, чтобы он не отрывался от фундаментальных основ". Попытки искусственно поддерживать курс заканчиваются периодами глубокой девальвации, добавила Набиуллина.

Вместе с тем девальвация рубля несет в себе риск роста инфляции, и Центробанк учтет это, принимая решение по ключевой ставке на ближайшем заседании, добавила глава российского регулятора. Сейчас ставка находится на уровне 7,5%, ЦБ не менял ее с сентября 2022 года.

Российская валюта продолжает обвал после бунта Пригожина. В последний раз на таких уровнях евро и доллар были в марте 2022 года после вторжения России в Украину и введения международных санкций.

За полторы недели после попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" евро и доллар подорожали в общей сложности на 8-9 рублей.

С начала войны, по данным ЦБ РФ, российские граждане вывели на зарубежные счета более $60 млрд, а корпорации только в зоне евро оставили выручку на $90 млрд. Теперь этот процесс вновь ускорился.