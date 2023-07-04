Курс российского рубля продолжает падать

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Евро приближается к отметке 100 рублей.

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Стоимость европейской валюты превысила отметку 98 рублей впервые более чем за год – в прошлый раз такое было 29 марта 2022 года.

Как пишут российские СМИ, "Центробанк РФ не видит рисков финансовой стабильности" из-за снижения курса рубля.

"Оно происходит в основном из-за смены торгового баланса",- заявила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.