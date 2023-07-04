Курс российского рубля продолжает падать
04.07.2023, 16:05
Рубль на фоне Кремля (Фото - EPA)
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Евро приближается к отметке 100 рублей.
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Стоимость европейской валюты превысила отметку 98 рублей впервые более чем за год – в прошлый раз такое было 29 марта 2022 года.
Как пишут российские СМИ, "Центробанк РФ не видит рисков финансовой стабильности" из-за снижения курса рубля.
"Оно происходит в основном из-за смены торгового баланса",- заявила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.
- Курс рубля снижается с середины мая. Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов заявлял, что при текущих условиях российские власти считают оптимальным для экономики и бюджета курс рубля на уровне 80-90 руб. за доллар. В конце прошлого года Белоусов заявлял, что оптимальным для экономики России будет курс 70–80 рублей за доллар.
- Рубль ускорил падение на фоне попытки мятежа группировки ЧВК "Вагнер" 24 июня. В понедельник, 26 июня, на открытии торгов на Мосбирже курс превышал 86 руб. впервые с 30 марта 2022 года, евро – 94 руб. впервые с 25 апреля.
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