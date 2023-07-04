Курс російського рубля продовжує падати

Курс долара під час торгів на Мосбіржі перевищив 90 рублів уперше із 28 березня 2022 року. Про це свідчать дані торгів.

Євро наближається до позначки 100 рублів.

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Вартість європейської валюти перевищила позначку 98 рублів уперше більш ніж за рік – попереднього разу таке було 29 березня 2022 року.

Як пишуть російські ЗМІ, "Центробанк РФ не бачить ризиків фінансової стабільності" через зниження курсу рубля.

"Воно відбувається в основному через зміну торговельного балансу",- заявила перший заступник голови ЦБ Ксенія Юдаєва.