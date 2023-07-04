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Курс російського рубля продовжує падати

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 16:05
Курс російського рубля продовжує падати - Фото
Рубль на тлі Кремля (Фото - EPA)

Курс долара під час торгів на Мосбіржі перевищив 90 рублів уперше із 28 березня 2022 року. Про це свідчать дані торгів.

Євро наближається до позначки 100 рублів.

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Вартість європейської валюти перевищила позначку 98 рублів уперше більш ніж за рік – попереднього разу таке було 29 березня 2022 року.

Як пишуть російські ЗМІ, "Центробанк РФ не бачить ризиків фінансової стабільності" через зниження курсу рубля.

"Воно відбувається в основному через зміну торговельного балансу",-  заявила перший заступник голови ЦБ Ксенія Юдаєва.

  • Курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.
  • Рубль пришвидшив падіння на тлі спроби заколоту угруповання ПВК "Вагнер" 24 червня. У понеділок, 26 червня, на відкритті торгів на Мосбіржі курс перевищував 86 руб. уперше з 30 березня 2022 року, євро – 94 руб. уперше із 25 квітня.
Наталія Софієнко
курс рубляМосковська біржа
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