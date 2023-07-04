Курс російського рубля продовжує падати
04.07.2023, 16:05
Рубль на тлі Кремля (Фото - EPA)
Курс долара під час торгів на Мосбіржі перевищив 90 рублів уперше із 28 березня 2022 року. Про це свідчать дані торгів.
Євро наближається до позначки 100 рублів.
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Вартість європейської валюти перевищила позначку 98 рублів уперше більш ніж за рік – попереднього разу таке було 29 березня 2022 року.
Як пишуть російські ЗМІ, "Центробанк РФ не бачить ризиків фінансової стабільності" через зниження курсу рубля.
"Воно відбувається в основному через зміну торговельного балансу",- заявила перший заступник голови ЦБ Ксенія Юдаєва.
- Курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.
- Рубль пришвидшив падіння на тлі спроби заколоту угруповання ПВК "Вагнер" 24 червня. У понеділок, 26 червня, на відкритті торгів на Мосбіржі курс перевищував 86 руб. уперше з 30 березня 2022 року, євро – 94 руб. уперше із 25 квітня.
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