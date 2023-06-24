У Росії обвалився курс рубля та акції на Мосбіржі

У ніч проти 24 червня великі російські банки – ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк та МТС-банк різко підвищили курс обміну валют, пише Комерсант із посиланням на Frank Media.

Курс обміну у ВТБ становить 94,5 руб./$1 та 102,5/1 євро, у Газпромбанку – 97,3 руб./$1 та 104,3 руб./1 євро, в Альфа-банку – 96,77 руб./$1 та 106,21 руб./1 євро, в МТС-банку – 95,65 руб.

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Станом на 24 червня курс Центробанку РФ встановлено на рівні 84,1 руб./$1 та 91,5 руб./1 євро.

Крім того, ввечері 23 червня, на сесії Мосбіржі акції найбільших російських компаній втратили до 4% вартості. Найбільше здешевшали папери En+ Group (-4,18%), Yandex (-4,03%), TCS Group (-3,64%) Сургутнафтогазу (-3,59%) та Fix Price (-3,49%).

ДОВІДКА. Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації "Група Вагнера" Євгеній Пригожин . Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації "Група Вагнера" Євгеній Пригожин заявив , що по базі вагнерівців нібито було завдано удару регулярними військами РФ за наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника його Генштабу Валерія Герасімова. МО РФ назвало це провокацією . Пригожин звернувся до армії РФ, закликав "не чинити опір", а у разі опору пригрозив "знищувати негайно". Він не сказав прямо, що піде на Москву "розбиратися". На вулиці деяких міст РФ, близьких до України та баз Вагнера, виїхала військова техніка.

Конфлікт Пригожин vs МО РФ Шойгу триває місяці великої війни, особливо він загострився під час боїв за Бахмут. У травні 2023-го Пригожин влаштував істерику на камеру на тлі десятків тіл окупантів, обматюкавши військове командування РФ.

Пізніше Пригожин заявив, що нібито виведе вагнерівців з Бахмута 10 травня, але не зробив цього.

Українська розвідка вважає, що Пригожин, Шойгу та начальник ГШ РФ Герасімов "з'ясовують, хто залишиться винним" у поразці у війні.

Опозиційні росЗМІ пишуть, що у Путіна нібито "не виключають сценарій початку громадянської війни в Росії".

Путін виступив із заявою про "військовий заколот" Пригожина, назвавши його "зрадою Росії" і віддав наказ про "нейтралізацію".

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