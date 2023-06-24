UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России рухнул курс рубля и акции на Мосбирже

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2023, 14:05
В России рухнул курс рубля и акции на Мосбирже - Фото
Рубль на фоне Кремля (Фото - EPA)

В ночь на 24 июня крупные российские банки – ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и МТС-банк резко повысили курс обмена валют, пишет Коммерсант со ссылкой на Frank Media.

Курс обмена в ВТБ составляет 94,5 руб./$1 и 102,5/1 евро, у Газпромбанка – 97,3 руб./$1 и 104,3 руб./1 евро, у Альфа-банка – 96,77 руб. /$1 и 106,21 руб./1 евро, в МТС-банке – 95,65 руб.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По состоянию на 24 июня курс Центробанка РФ установлен на уровне 84,1 руб./$1 и 91,5 руб./1 евро.

Кроме того, вечером 23 июня на сессии Мосбиржи акции крупнейших российских компаний потеряли до 4% стоимости. Больше всего подешевели бумаги En+ Group (-4,18%), Yandex (-4,03%), TCS Group (-3,64%) Сургутнефтегаза (-3,59%) и Fix Price (-3,49%).

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил, что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией. Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивление", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он не сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.
  • Конфликт Пригожин vs МО РФ Шойгу длится месяцы большой войны, особенно он обострился во время боев за Бахмут. В мае 2023-го Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел оккупантов, обматерив военное командование РФ.
  • Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.
  • Украинская разведка считает, что Пригожин, Шойгу и начальник ГШ РФ Герасимов "выясняют, кто останется виноватым" в поражении в войне.
  • Оппозиционные росСМИ пишут, что у Путина якобы "не исключают сценарий начала гражданской войны в России".
  • Путин выступил с заявлением о "военном мятеже" Пригожина, назвав его "изменой России" и отдал приказ о "нейтрализации".
Наталия Софиенко
Россиякурс рубля
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 