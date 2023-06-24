В России рухнул курс рубля и акции на Мосбирже

В ночь на 24 июня крупные российские банки – ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и МТС-банк резко повысили курс обмена валют, пишет Коммерсант со ссылкой на Frank Media.

Курс обмена в ВТБ составляет 94,5 руб./$1 и 102,5/1 евро, у Газпромбанка – 97,3 руб./$1 и 104,3 руб./1 евро, у Альфа-банка – 96,77 руб. /$1 и 106,21 руб./1 евро, в МТС-банке – 95,65 руб.

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По состоянию на 24 июня курс Центробанка РФ установлен на уровне 84,1 руб./$1 и 91,5 руб./1 евро.

Кроме того, вечером 23 июня на сессии Мосбиржи акции крупнейших российских компаний потеряли до 4% стоимости. Больше всего подешевели бумаги En+ Group (-4,18%), Yandex (-4,03%), TCS Group (-3,64%) Сургутнефтегаза (-3,59%) и Fix Price (-3,49%).

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин . Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил , что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией . Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивление", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он не сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.

Конфликт Пригожин vs МО РФ Шойгу длится месяцы большой войны, особенно он обострился во время боев за Бахмут. В мае 2023-го Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел оккупантов, обматерив военное командование РФ.

Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.

Украинская разведка считает, что Пригожин, Шойгу и начальник ГШ РФ Герасимов "выясняют, кто останется виноватым" в поражении в войне.

Оппозиционные росСМИ пишут, что у Путина якобы "не исключают сценарий начала гражданской войны в России".