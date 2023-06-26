Курс рубля на біржі після бунту Пригожина обвалився до рівня березня 2022 року
26.06.2023, 09:35
Фото: depositphotos.com
Біржовий курс долара до рубля у понеділок, 26 червня, вперше з березня 2022 року перевищив 87 рублів, свідчать дані Московської біржі. Таким чином ринок відреагував на суботній бунт приватної військової групи Вагнера проти російського режиму.
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Російські банки ще у суботу різко підняли курс продажу валюти – до 100 рублів за долар, а сьогодні на суботні події відреагував організований ринок.
Після початку торгів рубль почав зміцнюватися і за перші години відіграв половину свого падіння. Станом на 9:30 курс є на позначці 85,2 RUR/USD.
Біржовий курс євро є на рівні близько 92 RUR/EUR, тоді як на початку торгів він досяг 95 RUR/EUR.
- 24 червня 2023 року ватажок ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ нібито завдала ударів по тилах організації.
- До вечора того самого дня Пригожин за посередництва Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 25 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що пригожинський "похід на Москву" – перша частина плану частини російських еліт, спрямованого на демонтаж путінської системи.
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