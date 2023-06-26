Курс рубля на біржі після бунту Пригожина обвалився до рівня березня 2022 року

Біржовий курс долара до рубля у понеділок, 26 червня, вперше з березня 2022 року перевищив 87 рублів, свідчать дані Московської біржі. Таким чином ринок відреагував на суботній бунт приватної військової групи Вагнера проти російського режиму.

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Російські банки ще у суботу різко підняли курс продажу валюти – до 100 рублів за долар, а сьогодні на суботні події відреагував організований ринок.

Після початку торгів рубль почав зміцнюватися і за перші години відіграв половину свого падіння. Станом на 9:30 курс є на позначці 85,2 RUR/USD.

Біржовий курс євро є на рівні близько 92 RUR/EUR, тоді як на початку торгів він досяг 95 RUR/EUR.

24 червня 2023 року ватажок ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ нібито завдала ударів по тилах організації.

До вечора того самого дня Пригожин за посередництва Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

25 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що пригожинський "похід на Москву" – перша частина плану частини російських еліт, спрямованого на демонтаж путінської системи.

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