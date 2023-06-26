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Курс рубля на бирже после бунта Пригожина рухнул до уровня марта 2022 года

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 09:35
Курс рубля на бирже после бунта Пригожина рухнул до уровня марта 2022 года - Фото
Фото: depositphotos.com

Биржевой курс доллара к рублю в понедельник, 26 июня, впервые с марта 2022 года превысил 87 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Таким образом, рынок отреагировал на субботний бунт частной военной группы Вагнера против российского режима.

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Российские банки еще в субботу резко подняли курс продажи валюты – до 100 рублей за доллар, а сегодня на субботние события отреагировал организованный рынок.

После начала торгов рубль начал укрепляться и за первые часы отыграл половину своего падения. По состоянию на 9:30 курс находится на отметке 85,2 RUR/USD.

Биржевой курс евро находится на уровне около 92 RUR/EUR, тогда как в начале торгов он достиг 95 RUR/EUR.

Читайте также: Вагнер захватывает города России. Что нужно знать о военном перевороте Пригожина

Андрей Водяный
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