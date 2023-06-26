Курс рубля на бирже после бунта Пригожина рухнул до уровня марта 2022 года

Биржевой курс доллара к рублю в понедельник, 26 июня, впервые с марта 2022 года превысил 87 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Таким образом, рынок отреагировал на субботний бунт частной военной группы Вагнера против российского режима.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Российские банки еще в субботу резко подняли курс продажи валюты – до 100 рублей за доллар, а сегодня на субботние события отреагировал организованный рынок.

После начала торгов рубль начал укрепляться и за первые часы отыграл половину своего падения. По состоянию на 9:30 курс находится на отметке 85,2 RUR/USD.

Биржевой курс евро находится на уровне около 92 RUR/EUR, тогда как в начале торгов он достиг 95 RUR/EUR.

24 июня 2023 года главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ якобы нанесла удары по тылам организации.

К вечеру того же дня Пригожин при посредничестве Лукашенко договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.

25 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пригожинский "поход на Москву" – первая часть плана части российских элит, направленного на демонтаж путинской системы.

Читайте также: Вагнер захватывает города России. Что нужно знать о военном перевороте Пригожина