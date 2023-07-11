В России возобновляют "сберкнижки"

Россиянам обещают, что они смогут получить доход от своих сбережений после 15 лет участия в госпрограмме

Кремль (фото - ЕРА)

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение новой долгосрочной программы сбережений для населения в стране. Собранные с граждан средства будут использованы для финансирования дефицита российского бюджета, сообщает российское агентство Интерфакс.

В рамках новой программы долгосрочных сбережений российское правительство планирует привлечь средства граждан, предлагая им возможность получать дополнительный доход в будущем. Операторами программы будут негосударственные пенсионные фонды, которые будут инвестировать собранные средства, в основном, в российские государственные облигации, инфраструктурные и корпоративные облигации и другие ценные бумаги.

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Россиянам обещают, что они смогут получить доход от своих сбережений после 15 лет участия в программе или по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Правительство России заявляет, что денежные средства можно будет снять в любой момент, но с потерей накопленного дохода. Участники программы смогут формировать свои сбережения за счет собственных средств, а также воспользоваться ранее созданными пенсионными накоплениями. Кроме того, работодатели также смогут внести взносы в рамках этой программы.

Правительство России также обещает предоставить дополнительное софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год, а также налоговые льготы для участников программы.

Советский Сбербанк был создан на базе государственных трудовых сберкасс, а сумма сбережений населения в "сберкнижках" на 1990 год составляла 369 млрд советских рублей, что составляло более трети ВВП СССР. После распада Союза эти накопления практически полностью утратили свою ценность.