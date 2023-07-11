У Росії відновлюють "сберкнижки"

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що передбачає введення нової довгострокової програми заощаджень для населення в країні. Зібрані з громадян кошти будуть використані для фінансування дефіциту російського бюджету, повідомляє російське агентство Интерфакс.

У межах нової програми довгострокових заощаджень російський уряд планує залучити кошти громадян, пропонуючи їм можливість отримувати додатковий дохід у майбутньому. Операторами програми будуть недержавні пенсійні фонди, які інвестуватимуть зібрані кошти, переважно, в російські державні облігації, інфраструктурні та корпоративні облігації та інші цінні папери.

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Росіянам обіцяють, що вони зможуть отримати дохід від своїх заощаджень після 15 років участі у програмі або після досягнення віку 55 років для жінок і 60 років для чоловіків.

Уряд Росії заявляє, що кошти можна буде зняти у будь-який момент, але з втратою накопиченого доходу. Учасники програми матимуть можливість формувати свої заощадження завдяки власним коштам, а також скористатись раніше створеними пенсійними накопиченнями. Крім того, роботодавці також матимуть можливість зробити внески у межах цієї програми.

Уряд Росії також обіцяє надати додаткове співфінансування з боку держави в розмірі до 36 тисяч рублів на рік, а також податкові пільги для учасників програми.

Радянський Сбербанк був створений на базі державних трудових ощадних кас, а сума заощаджень населення у "сберкнижках" на 1990 рік становила 369 млрд радянських рублів, що становило більше третини ВВП СРСР. Після розпаду Союзу ці накопичення практично повністю втратили свою цінність.