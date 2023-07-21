RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Росії вперше з початку повномасштабної війни підвищили ставку: економіка перегрівається

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 15:30
У Росії вперше з початку повномасштабної війни підвищили ставку: економіка перегрівається - Фото
Центробанк Росії (Фото - cbr.ru)

Центробанк Росії підвищив облікову ставку на 100 базисних пунктів, з 7,5% до 8,5% річних. Це перше підвищення ставки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, коли ставку екстрено підняли до 20%, повідомляє російський регулятор.

Центробанк пояснив своє рішення зростанням інфляції, загрозою перегріву економіки. Він вказує, що у Росії зростання внутрішнього попиту перевищує можливості виробництва, особливо через недостатню кількість працівників.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Також регулятор визнав, що проінфляційні ризики збільшилися через падіння курсу рубля, який у червні впав до долара на 10,4%.

Після підвищення ставки центробанк РФ погіршив і прогноз інфляції. Згідно з оновленими даними, вона становитиме 5-6,5% у 2023 році та 4% у 2024 році. Раніше прогноз передбачав зростання цін на рівні 4,5–6,5% цього року.

Раніше, після вторгнення російських військ в Україну та заморожування золотовалютних резервів Росії на Заході, центробанк екстрено підвищив ставку з 9,5% до 20%. Потім упродовж півроку регулятор поступово пом'якшував свою політику, але з вересня зупинився на одному рівні.

  • Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що передбачає запровадження нової довгострокової програми заощаджень для населення в країні. Зібрані з громадян кошти будуть використані для фінансування дефіциту російського бюджету.
  • Курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 рублів за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар. У Росії кажуть, що нічого страшного: плаваючий курс – благо.
  • У червні 2023 року поточний рахунок платіжного балансу РФ став від'ємним і досяг $1,4 млрд. Про це свідчать оцінки Центробанку Росії.
Наталія Софієнко
облікова ставкацентробанк РФекономіка РФ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 