У Росії вперше з початку повномасштабної війни підвищили ставку: економіка перегрівається
Центробанк Росії підвищив облікову ставку на 100 базисних пунктів, з 7,5% до 8,5% річних. Це перше підвищення ставки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, коли ставку екстрено підняли до 20%, повідомляє російський регулятор.
Центробанк пояснив своє рішення зростанням інфляції, загрозою перегріву економіки. Він вказує, що у Росії зростання внутрішнього попиту перевищує можливості виробництва, особливо через недостатню кількість працівників.
Також регулятор визнав, що проінфляційні ризики збільшилися через падіння курсу рубля, який у червні впав до долара на 10,4%.
Після підвищення ставки центробанк РФ погіршив і прогноз інфляції. Згідно з оновленими даними, вона становитиме 5-6,5% у 2023 році та 4% у 2024 році. Раніше прогноз передбачав зростання цін на рівні 4,5–6,5% цього року.
Раніше, після вторгнення російських військ в Україну та заморожування золотовалютних резервів Росії на Заході, центробанк екстрено підвищив ставку з 9,5% до 20%. Потім упродовж півроку регулятор поступово пом'якшував свою політику, але з вересня зупинився на одному рівні.
- Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що передбачає запровадження нової довгострокової програми заощаджень для населення в країні. Зібрані з громадян кошти будуть використані для фінансування дефіциту російського бюджету.
- Курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 рублів за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар. У Росії кажуть, що нічого страшного: плаваючий курс – благо.
- У червні 2023 року поточний рахунок платіжного балансу РФ став від'ємним і досяг $1,4 млрд. Про це свідчать оцінки Центробанку Росії.
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