RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вперше за останні три роки платіжний баланс Росії пішов у "мінус"

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 09:57
Вперше за останні три роки платіжний баланс Росії пішов у
Рубль на тлі Кремля (Фото - EPA)

У червні 2023 року поточний рахунок платіжного балансу РФ став від'ємним і досяг $1,4 млрд. Про це свідчать оцінки Центробанку Росії, передає російський Интерфакс.

Це пояснюється дією сезонного фактора, зокрема оголошенням російськими компаніями дивідендів у разі падіння надходжень від експорту.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Така ситуація вже спостерігалася в аналогічні періоди попередніх років за несприятливої цінової кон'юнктури російського експорту", – каже Банк Росії.

Центральний банк Росії запевняє, що це не є незвичайною ситуацією.

Востаннє негативний баланс поточних операцій за місяць був зафіксований три роки тому. В серпні 2020 року дефіцит становив $1,4 млрд, а у червні 2020 року – $4,4 млрд.

За підсумками першого півріччя 2023 року позитивний баланс поточних операцій склав $20,2 млрд, що у 7,3 раза менше, ніж за аналогічний період 2022 року ($147,6 млрд).

За даними Центрального банку Росії, позитивний баланс зовнішньої торгівлі товарами РФ зменшився у 3,3 раза в першому півріччі 2023 року і становив $54,3 млрд, порівнюючи з $179,8 млрд у 2022 році.

Експорт товарів РФ в першому півріччі склав $205,6 млрд, що на 32,9% менше, ніж у першій половині 2022 року ($306,4 млрд).

Водночас обсяги імпорту в першому півріччі 2023 року зросли, порівнюючи з аналогічним періодом 2022 року, на 19,5% – до $151,3 млрд з $126,6 млрд.

Центробанк Росії пояснює, що скорочення профіциту балансу зовнішньої торгівлі товарами у першому півріччі 2023 року обумовлене зменшенням як фізичних обсягів експортних постачань, так і погіршенням цінової кон'юнктури основних товарів російського експорту. Водночас вартість імпорту товарів у січні-червні 2023 року зросла і була близькою до періоду 2021 року.

Дефіцит балансу зовнішньої торгівлі послугами збільшився шляхом відновлення імпорту послуг, зокрема завдяки пожвавленню закордонних поїздок російських громадян у зв'язку з початком туристичного сезону.

Дефіцит торгівлі послугами в першому півріччі 2023 року зріс, порівнюючи з першим півріччям 2022 року, у 2,2 раза – до $16,1 млрд з $7,3 млрд.

  • Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що передбачає введення нової довгострокової програми заощаджень для населення в країні. Зібрані з громадян кошти будуть використані для фінансування дефіциту російського бюджету.
  • Курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 рублів за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар. У Росії кажуть, що нічого страшного: плаваючий курс – благо.
Наталія Софієнко
курс рубляекономіка Росіїдержбюджет РФ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 