В России спрогнозировали последствия перегрева экономики: стагфляция и глубокая рецессия

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина (Фото - EPA)

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что последствиями перегрева экономики станут стагфляция и глубокая рецессия. Об этом она сказала на пресс-конференции 26 июля после объявления о повышении ключевой ставки.

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Набиуллина заявила, что перегрев российской экономики сейчас самый большой за последние 16 лет. В последний раз такое наблюдалось накануне кризиса 2008 года.

Темпы роста ВВП в первом и втором кварталах оставались высокими. В этом – инфляция ускорялась.

"Это означает, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева", – отметила глава российского регулятора.

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Она констатировала, что резервы рабочей силы и производственных мощностей в России практически исчерпаны. Нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, вопреки всем попыткам стимулировать спрос – весь стимул будет идти на ускорение инфляции.

"По сути, это сценарий стагфляции (кризисное состояние экономики, при котором стагнация в производстве происходит одновременно с инфляцией. – Ред.). И остановить ее можно будет только ценой глубокой рецессии. Сегодняшнее дополнительное усиление нашей политики позволит предотвратить такой сценарий", – заявила Набиуллина.

Центральный банк России в пятницу, 26 июля, повысил ключевую ставку до 18%. С декабря 2023 года она находилась на уровне 16%.

Основная причина такого решения – то, что инфляция в России заметно выше целевых 4%. Годовая инфляция увеличилась с 8,6% в июне до 9,0% по состоянию на 22 июля.

По новому прогнозу, по итогам года инфляция в России составит 6,5-7,0%, а не 4,3-4,8%.