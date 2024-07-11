"Никакого сочувствия". Пышный назвал главу Центробанка РФ соучастницей преступлений Путина

Эльвира Набиуллина (Фото: EPA)

Глава Национального банка Андрей Пышный назвал главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину соучастницей преступлений Владимира Путина. В интервью Central Banking Пышный сказал, что у него нет сочувствия к этому человеку, и он надеется, что проблемы, с которыми она сталкивается, только усилятся.

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"Набиуллина является частью режима, который воюет против моей страны, и она является соучастницей преступлений, совершенных Путиным. Отделения российского Центрального банка заходят в оккупированные города сразу после российских военных. У меня нет ни малейшего сочувствия к Набиуллиной", — сказал он.

Пышный добавил, что причиной турбулентности на валютном рынке России стали западные санкции и призвал их усиливать.

"И в дальнейшем проблемы будут усиливаться, но оценить реальное состояние российской экономики в условиях, когда значительная часть информации искажается или скрывается, сложно. Санкции нужно усиливать, чтобы обескровливать российскую военную машину", — сказал он.