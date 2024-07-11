"Никакого сочувствия". Пышный назвал главу Центробанка РФ соучастницей преступлений Путина
Глава Национального банка Андрей Пышный назвал главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину соучастницей преступлений Владимира Путина. В интервью Central Banking Пышный сказал, что у него нет сочувствия к этому человеку, и он надеется, что проблемы, с которыми она сталкивается, только усилятся.
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"Набиуллина является частью режима, который воюет против моей страны, и она является соучастницей преступлений, совершенных Путиным. Отделения российского Центрального банка заходят в оккупированные города сразу после российских военных. У меня нет ни малейшего сочувствия к Набиуллиной", — сказал он.
Пышный добавил, что причиной турбулентности на валютном рынке России стали западные санкции и призвал их усиливать.
"И в дальнейшем проблемы будут усиливаться, но оценить реальное состояние российской экономики в условиях, когда значительная часть информации искажается или скрывается, сложно. Санкции нужно усиливать, чтобы обескровливать российскую военную машину", — сказал он.
- Bloomberg писал, что Набиуллина после вторжения России в Украину якобы подала в отставку с должности, но Путин не разрешил ей уйти.
- В 2023 году Politico назвало Набиуллину главным приспешником Путина, с помощью которой России удалось удержать на плаву свою "военную машину". В своем ежегодном рейтинге издание назвало ее "разрушителем года" и указало, что критики начали сравнивать Набиуллину с гитлеровским министром Альбертом Шпеером (провел 20 лет за решеткой) и гестаповцем Адольфом Айхманом (казнен Израилем).
- В 2023 году СБУ сообщила Набиуллиной о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса. Ей грозит от десяти до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.