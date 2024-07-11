"Жодного співчуття". Пишний назвав голову Центробанку РФ співучасницею злочинів Путіна

Голова НБУ різко прокоментував проблеми на валютному ринку, з якими зіткнулась його російська колега Ельвіра Набіулліна

Ельвіра Набіулліна (Фото: EPA)

Голова Національного банку Андрій Пишний назвав голову Центробанку Росії Ельвіру Набіулліну співучасницею злочинів Володимира Путіна. В інтерв'ю Central Banking Пишний сказав, що у нього немає співчуття до цієї людини й він сподівається, що проблеми, з якими вона стикається, тільки посиляться.

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"Набіулліна є частиною режиму, який воює проти моєї країни, і вона є співучасницею злочинів, скоєних Путіним. Відділення російського Центрального банку заходять в окуповані міста одразу після російських військових. Я не маю анінайменшого співчуття до Набіулліної", – сказав він.

Пишний додав, що причиною турбулентності на валютному ринку Росії стали західні санкції, і закликав їх посилювати.

"І надалі проблеми поглиблюватимуться, але оцінити реальний стан російської економіки в умовах, коли значна частина інформації викривлюється чи приховується, складно. Санкції потрібно посилювати, щоб знекровлювати російську військову машину", – сказав він.