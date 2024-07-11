"Жодного співчуття". Пишний назвав голову Центробанку РФ співучасницею злочинів Путіна
Голова Національного банку Андрій Пишний назвав голову Центробанку Росії Ельвіру Набіулліну співучасницею злочинів Володимира Путіна. В інтерв'ю Central Banking Пишний сказав, що у нього немає співчуття до цієї людини й він сподівається, що проблеми, з якими вона стикається, тільки посиляться.
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"Набіулліна є частиною режиму, який воює проти моєї країни, і вона є співучасницею злочинів, скоєних Путіним. Відділення російського Центрального банку заходять в окуповані міста одразу після російських військових. Я не маю анінайменшого співчуття до Набіулліної", – сказав він.
Пишний додав, що причиною турбулентності на валютному ринку Росії стали західні санкції, і закликав їх посилювати.
"І надалі проблеми поглиблюватимуться, але оцінити реальний стан російської економіки в умовах, коли значна частина інформації викривлюється чи приховується, складно. Санкції потрібно посилювати, щоб знекровлювати російську військову машину", – сказав він.
- Bloomberg писав, що Набіулліна після вторгнення Росії в Україну нібито подала у відставку з посади, але Путін не дозволив їй піти.
- У 2023 році Politico назвало Набіулліну головним поплічником Путіна, за допомогою якої Росії вдалося утримати на плаву свою "військову машину". У своєму щорічному рейтингу видання назвало її "руйнівником року" і вказало, що критики почали порівнювати Набіулліну з гітлерівським міністром Альбертом Шпеером (провів 20 років за ґратами) і гестапівцем Адольфом Айхманом (страчений Ізраїлем).
- У 2023 році СБУ повідомила Набіулліній про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу. Їй загрожує від десяти до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення.