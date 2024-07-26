России не удается сбить инфляцию, центробанку пришлось повысить ставку до 18%

Фото: ЦБ РФ

Центральный банк России в пятницу, 26 июля, повысил ключевую ставку до 18%, сообщила его пресс-служба. С декабря 2023 года она находилась на уровне 16%.

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Основная причина такого решения – то, что инфляция в России заметно выше целевых 4%. Апрельский прогноз российского центробанка уже в июле оказался неактуальным.

Годовая инфляция увеличилась с 8,6% в июне до 9,0% по состоянию на 22 июля.

"Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее", — говорится в пресс-релизе.

Ключевая ставка влияет на "стоимость денег" – уровень процентов по кредитам, депозитам, облигациям государственного займа. Кредиты станут более дорогими, депозиты – более выгодными, что должно уменьшить внутренний спрос на товары и услуги и ослабить ценовое давление.

Согласно новому прогнозу по итогам года инфляция в России составит 6,5-7,0%, а не 4,3-4,8%.

Высокая инфляция, которую не удается сбить, – один из признаков перегрева экономики в России, по мнению европейских чиновников.