Росії не вдається збити інфляцію, центробанку довелося підвищити ставку до 18%

Фото: ЦБ РФ

Центральний банк Росії у п'ятницю, 26 липня, підвищив ключову ставку до 18%, повідомила його пресслужба. З грудня 2023 року вона перебувала на рівні 16%.

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Основна причина такого рішення – те, що інфляція в Росії помітно вища цільових 4%. Квітневий прогноз російського центробанку вже в липні виявився неактуальним.

Річна інфляція збільшилася з 8,6% у червні до 9,0% станом на 22 липня.

"Інфляція прискорилася і складається істотно вище квітневого прогнозу Банку Росії. Зростання внутрішнього попиту продовжує значно випереджати можливості розширення пропозиції товарів та послуг. Для того щоб інфляція знову почала знижуватися, потрібно додаткове посилення грошово-кредитної політики, а для повернення інфляції до мети – істотно більш жорсткі грошово-кредитні умови, ніж передбачалося раніше", – йдеться в пресрелізі.

Ключова ставка впливає на "вартість грошей" — рівень відсотків за кредитами, депозитами, облігаціями державної позики. Кредити стануть дорожчими, депозити – вигіднішими, що повинно зменшити внутрішній попит на товари й послуги та послабити ціновий тиск.

За новим прогнозом, за підсумками року інфляція в Росії становитиме 6,5-7,0%, а не 4,3-4,8%.

Висока інфляція, яку не вдається збити, – одна з ознак перегріву економіки в Росії, на думку європейських чиновників.