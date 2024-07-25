Нацбанк зробив паузу і залишив облікову ставку на рівні 13%
Національний банк зробив паузу у зниженні облікової ставки. Її вирішили залишити на рівні 13%, йдеться на сайті НБУ.
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Своє рішення НБУ пояснив прискоренням інфляції, яка наблизилася до 5% у річному вимірі, та ситуацією на валютному ринку.
Після тривалого періоду зниження інфляція у травні відновила зростання, а у червні пришвидшилася до 4,8% у річному вимірі. НБУ прогнозує, що ціновий тиск зберігатиметься протягом наступних місяців і вийде на 8,5% на кінець року.
Після цього у 2025 році вона має сповільнитися до 6,6%, а у 2026 році – повернутися до цілі НБУ в 5% на тлі поступової нормалізації функціонування економіки та подальшого поліпшення ситуації в енергетиці.
"Ураховуючи необхідність забезпечення стійкості валютного ринку та наближення інфляції до цілі 5% на прогнозному горизонті, правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%", – йдеться у поясненні НБУ.
Базовий сценарій прогнозу передбачає відновлення циклу зниження облікової ставки лише на початку 2025 року.
Що таке облікова ставка і чому про неї говорять?
Облікова ставка – це орієнтир вартості кредитів та депозитів для комерційних банків.
Загалом вважається: нижче ставка – дешевші кредити. У разі підвищення — все навпаки. Хоча не завжди це прямо пов'язано. Серед іншого, потрібен час, щоб провести ці зміни. А з практики — банки доволі швидко зменшують відсоток не за кредитами, а за депозитами і досить мляво збільшують його.
Озвучення рішень Нацбанком щодо облікової ставки, аргументи, які фінансисти наводять при цьому, дають розуміння того, що, на їх думку, впливає на фінанси зараз і може впливати надалі.
- Після початку повномасштабної війни облікову ставку різко підвищили з 10% до 25%, і на цьому рівні вона була аж до липня 2023 року. Тоді з огляду на значне сповільнення інфляції НБУ почав поступово зменшувати ставку, поки у грудні 2023 року вона не опустилася до 15%.
- У березні 2024 року НБУ відновив її зменшення.