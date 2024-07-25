Нацбанк зробив паузу і залишив облікову ставку на рівні 13%

Прискорення інфляції та ситуація на валютному ринку змусили НБУ залишити облікову ставку без змін

Фото: НБУ / Flickr

Національний банк зробив паузу у зниженні облікової ставки. Її вирішили залишити на рівні 13%, йдеться на сайті НБУ.

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Своє рішення НБУ пояснив прискоренням інфляції, яка наблизилася до 5% у річному вимірі, та ситуацією на валютному ринку.

Після тривалого періоду зниження інфляція у травні відновила зростання, а у червні пришвидшилася до 4,8% у річному вимірі. НБУ прогнозує, що ціновий тиск зберігатиметься протягом наступних місяців і вийде на 8,5% на кінець року.

Після цього у 2025 році вона має сповільнитися до 6,6%, а у 2026 році – повернутися до цілі НБУ в 5% на тлі поступової нормалізації функціонування економіки та подальшого поліпшення ситуації в енергетиці.

"Ураховуючи необхідність забезпечення стійкості валютного ринку та наближення інфляції до цілі 5% на прогнозному горизонті, правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%", – йдеться у поясненні НБУ.

Базовий сценарій прогнозу передбачає відновлення циклу зниження облікової ставки лише на початку 2025 року.

Що таке облікова ставка і чому про неї говорять?

Облікова ставка – це орієнтир вартості кредитів та депозитів для комерційних банків.

Загалом вважається: нижче ставка – дешевші кредити. У разі підвищення — все навпаки. Хоча не завжди це прямо пов'язано. Серед іншого, потрібен час, щоб провести ці зміни. А з практики — банки доволі швидко зменшують відсоток не за кредитами, а за депозитами і досить мляво збільшують його.

Озвучення рішень Нацбанком щодо облікової ставки, аргументи, які фінансисти наводять при цьому, дають розуміння того, що, на їх думку, впливає на фінанси зараз і може впливати надалі.