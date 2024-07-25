Нацбанк сделал паузу и сохранил учетную ставку на уровне 13%
Национальный банк сделал паузу в понижении учетной ставки. Ее решили оставить на уровне 13%, говорится на сайте НБУ.
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Свое решение НБУ объяснил ускорением инфляции, которая приблизилась к 5% в годовом исчислении, и ситуацией на валютном рынке.
После продолжительного периода снижения инфляция в мае возобновила рост, а в июне ускорилась до 4,8% в годовом исчислении. НБУ прогнозирует, что ценовое давление будет сохраняться в течение следующих месяцев и выйдет на 8,5% к концу года.
После этого в 2025 году она должна замедлиться до 6,6%, а в 2026 году – вернуться к цели НБУ в 5% на фоне постепенной нормализации функционирования экономики и дальнейшего улучшения ситуации в энергетике.
"Учитывая необходимость обеспечения устойчивости валютного рынка и приближения инфляции к цели 5% на прогнозном горизонте, правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 13%", – говорится в пояснении НБУ.
Базовый сценарий прогноза предполагает возобновление цикла снижения учетной ставки только в начале 2025 года.
Что такое учетная ставка и почему о ней говорят?
Учетная ставка – это ориентир стоимости кредитов и депозитов для коммерческих банков.
В целом считается: ниже ставка – более дешевые кредиты. При повышении — все наоборот. Хотя не всегда это напрямую связано. Среди прочего, нужно время, чтобы провести эти изменения. А из практики — банки довольно быстро уменьшают процент именно по вкладах и достаточно вяло увеличивают его.
Оглашение решений Нацбанком относительно учетной ставки, аргументы, которые финансисты приводят при этом, дают понимание того, что, по их мнению, влияет на финансы сейчас и может влиять в будущем.
- После начала войны учетную ставку резко повысили с 10 до 25%, и на этом уровне она была вплоть до июля 2023 года. Тогда в связи со значительным замедлением инфляции НБУ начал постепенно сбавлять ставку, пока в декабре 2023 года она не опустилась до 15%.
- В марте 2024 года НБУ возобновил ее уменьшение.