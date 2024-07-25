Нацбанк сделал паузу и сохранил учетную ставку на уровне 13%

Ускорение инфляции и ситуация на валютном рынке вынудили НБУ оставить учетную ставку без изменений

Фото: НБУ / Flickr

Национальный банк сделал паузу в понижении учетной ставки. Ее решили оставить на уровне 13%, говорится на сайте НБУ.

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Свое решение НБУ объяснил ускорением инфляции, которая приблизилась к 5% в годовом исчислении, и ситуацией на валютном рынке.

После продолжительного периода снижения инфляция в мае возобновила рост, а в июне ускорилась до 4,8% в годовом исчислении. НБУ прогнозирует, что ценовое давление будет сохраняться в течение следующих месяцев и выйдет на 8,5% к концу года.

После этого в 2025 году она должна замедлиться до 6,6%, а в 2026 году – вернуться к цели НБУ в 5% на фоне постепенной нормализации функционирования экономики и дальнейшего улучшения ситуации в энергетике.

"Учитывая необходимость обеспечения устойчивости валютного рынка и приближения инфляции к цели 5% на прогнозном горизонте, правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 13%", – говорится в пояснении НБУ.

Базовый сценарий прогноза предполагает возобновление цикла снижения учетной ставки только в начале 2025 года.

Что такое учетная ставка и почему о ней говорят?

Учетная ставка – это ориентир стоимости кредитов и депозитов для коммерческих банков.

В целом считается: ниже ставка – более дешевые кредиты. При повышении — все наоборот. Хотя не всегда это напрямую связано. Среди прочего, нужно время, чтобы провести эти изменения. А из практики — банки довольно быстро уменьшают процент именно по вкладах и достаточно вяло увеличивают его.

Оглашение решений Нацбанком относительно учетной ставки, аргументы, которые финансисты приводят при этом, дают понимание того, что, по их мнению, влияет на финансы сейчас и может влиять в будущем.