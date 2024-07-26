У Росії спрогнозували наслідки перегріву економіки: стагфляція і глибока рецесія

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна (Фото - EPA)

Глава Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна спрогнозувала, що наслідками перегріву економіки стануть стагфляція і глибока рецесія. Про це вона сказала на пресконференції 26 липня після оголошення про підвищення ключової ставки.

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Набіулліна заявила, що перегрів російської економіки нині найбільший за останні 16 років. Востаннє таке спостерігалося напередодні кризи 2008 року.

Темпи зростання ВВП у першому та другому кварталах залишалися високими. У цьому – інфляція прискорювалася.

"Це означає, що економіка, як і раніше, перебуває в стані значного перегріву", – зазначила голова російського регулятора.

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Вона констатувала, що резерви робочої сили та виробничих потужностей у Росії практично вичерпані. Нестача цих ресурсів може призвести до ситуації, коли темпи зростання економіки сповільнюватимуться, попри всі спроби стимулювати попит – весь стимул йтиме у прискорення інфляції.

"По суті, це сценарій стагфляції (кризовий стан економіки, за якого стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією. – Ред.). І зупинити її можна буде лише ціною глибокої рецесії. Сьогоднішнє додаткове посилення нашої політики дозволить запобігти такому сценарію", – заявила Набіулліна.

Центральний банк Росії у п'ятницю, 26 липня, підвищив ключову ставку до 18%. З грудня 2023 року вона перебувала на рівні 16%.

Основна причина такого рішення – те, що інфляція в Росії помітно вища цільових 4%. Річна інфляція збільшилася з 8,6% у червні до 9,0% станом на 22 липня.

За новим прогнозом, за підсумками року інфляція в Росії становитиме 6,5-7,0%, а не 4,3-4,8%.