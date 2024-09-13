Ціна війни для бюджету Росії досягла нового рекорду – $320 млн на день

Фото: EPA

У першій половині 2024 року Росія витратила на війну з Україною близько $58 млрд (5,3 трлн рублів), що на 36% більше, ніж у першій половині 2023 року. Про це свідчать дані наукового співробітника Німецького інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

У середньому, на утримання армії й закупівлю зброї російський уряд витрачав $2,22 млрд (203 млрд рублів) на тиждень, $320 млн (29 млрд рублів) на день або $13 млн (1,2 млрд рублів) на годину.

Особливо високими є таємні витрати Росії (переважно на закупівлю озброєння), зазначив науковець. Вони складають $11 млрд (1 трлн рублів) на квартал. У відкритій частині бюджету фінансування російської оборонної промисловості зросло на 54% порівняно з минулим роком і на 126% порівняно із 2022 роком.

Витрати на виплати військовим, зокрема масовий набір добровольців і контрактників, збільшилися на 25% відносно минулого року і на 175%, якщо порівнювати із 2022 роком.

Збільшились також витрати Росії на міжнародне військово-технічне співробітництво, до яких може бути включено фінансування закупівель боєприпасів і ракет в Ірану і КНДР, зазначає Клюге. За його оцінками, це обійшлося майже в $1,3 млрд (120 млрд рублів) у першому кварталі й понад $1,6 млрд (150 млрд рублів) – у другому.

До кінця 2024 року військові витрати Росії можуть сягнути $150 млрд (13,3 трлн рублів) або 7-8% ВВП, що відповідає рівню військових диктатур Африки (8,2% ВВП в Алжирі, 6,3% ВВП у Південному Судані).