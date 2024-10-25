Банк Росії підвищив ключову ставку до кризового рівня 21% – вище, ніж у лютому 2022 року

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Центральний банк Росії у п'ятницю, 25 жовтня, підвищив ключову ставку одразу на 200 базисних пунктів – до 21% річних, що стало реакцією на зростання інфляції до 8,4% та високі інфляційні очікування. Про це йдеться на його сайті.

Ставка 21% – це дуже високий рівень. Він вищий, ніж на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді Банк Росії підвищив ставку до 20%, щоб збити паніку, яка охопила ринок після рішення Володимира Путіна піти повномасштабною війною проти України.

Російський ЦБ попередив про можливість подальшого підвищення ставки і спрогнозував повернення інфляції до цільового рівня лише у 2026 році.

Фактична інфляція у Росії значно перевищила липневий прогноз, а внутрішній попит продовжує суттєво випереджати можливості пропозиції, що стимулює зростання цін. Збільшення бюджетних витрат на війну з Україною також має проінфляційний ефект.

"Ринок праці залишається жорстким. Безробіття зберігається на історичних мінімумах. Дефіцит трудових ресурсів зростає у широкому колі галузей. Зростання заробітних плат продовжує випереджати зростання продуктивності праці", – так описує Банк Росії ситуацію в російській економіці.

Наслідком підвищення відсоткової ставки має стати подорожчання кредитів для бізнесу та населення, зниження споживчого попиту та уповільнення економічного зростання. З іншого боку, ЦБ РФ сподівається таким чином стримати інфляцію.