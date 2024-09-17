Буданов натякнув, а Набіулліна визнала. Коли у РФ почнуться проблеми з грошима

Центробанк РФ 13 вересня підняв облікову ставку з 18% до 19%. І не лише підвищив, а й прямо зазначив, що планувалось 20%. Швидше за все, цього рівня ставка досягне на наступному засіданні 25 жовтня.

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Ключова ставка у РФ практично повернулася до максимуму з березня 2022 року. Тоді, щоб погасити паніку на фінансових ринках після початку повномасштабного вторгнення в Україну, Центробанк відразу підняв її до 20%.

Що це означає та до чого може призвести?

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов 14 вересня припустив, що у 2025 році на росіян очікують фінансово-економічні проблеми, якщо вони продовжать витрачати на війну нинішній обсяг коштів або більше.

"Вони (росіяни) прогнозують, що приблизно у період літа 2025 року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни", – сказав Буданов.

LIGA.net переглянула пресконференцію голови Центробанку РФ Ельвіри Набіулліної та коментарі економістів країни-агресора, щоб зрозуміти обґрунтованість припущення голови ГУР.

Що сказала Набіулліна про рішення щодо підвищення ставки?

Інфляційний тиск у РФ зростає. Стійка інфляція залишається вищою за ту, яка їм потрібна. Більшість показників стійкої інфляції продовжують перебувати в коридорі 6-8%. Тож рішення щодо збільшення рівня облікової ставки направлене на зниження зростання цін.

Те, чого не каже Набіулліна, – зростання цін відбувається через величезні вливання в військово-промисловий комплекс і виплати військовослужбовцям окупаційної армії. Обсяг грошей в економіці перевищує можливість виробництва товарів. Тому і відбувається зростання цін.