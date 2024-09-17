Буданов намекнул, а Набиуллина признала. Когда в РФ начнутся проблемы с деньгами

Центробанк РФ 13 сентября поднял учетную ставку с 18 до 19%. И не только повысил, но и прямо отметил, что планировалось 20%. Скорее всего этого уровня ставка достигнет на следующем заседании 25 октября.

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Ключевая ставка в РФ практически вернулась к максимуму с марта 2022 года. Тогда, чтобы погасить панику на финансовых рынках после начала полномасштабного вторжения в Украину, Центробанк сразу поднял ее до 20%.

Что это значит и к чему может привести?

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 14 сентября предположил, что в 2025 году россиян ожидают финансово-экономические проблемы, если они продолжат тратить на войну нынешний объем денег или больше.

"Они (россияне) прогнозируют, что примерно в период лета 2025 года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны", – сказал Буданов.

LIGA.net пересмотрела пресс-конференцию главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной и комментарии экономистов страны-агрессора, чтобы понять обоснованность предположения главы ГУР.

Что сказала Набиуллина о решении по повышению ставки?

Инфляционное давление в РФ растет. Устойчивая инфляция остается выше той, которая им нужна. Большинство показателей стойкой инфляции продолжают находиться в коридоре 6-8%. Поэтому решение об увеличении уровня учетной ставки направлено на снижение роста цен.

То, о чем не говорит Набиуллина, – рост цен происходит из-за огромных вливаний в военно-промышленный комплекс и выплат военнослужащим оккупационной армии. Объем денег в экономике превышает возможность производства товаров. Потому и происходит рост цен.