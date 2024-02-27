Украина получит деньги в ЕС еще до старта Ukraine Facility. Первый транш ждут в марте
Программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро предусматривает механизм переходного финансирования. Это позволит Украине получить поддержку для государственного бюджета еще до полноценного запуска Ukraine Facility, сообщило Министерство экономики.
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Сейчас Кабмин совместно с европейскими партнерами работает над заключением соответствующего меморандума, подписание которого ожидается в марте.
План Украины предусматривает осуществление структурных реформ в государственном секторе, проведение ряда экономических реформ, направленных на развитие бизнес-климата и предпринимательства, а также шаги по развитию приоритетных секторов, которые могут обеспечить быстрый экономический рост.
Реализация Плана будет способствовать европейской интеграции Украины и дальнейшему устойчивому развитию экономики.
Бюджетная поддержка в рамках Ukraine Facility Европейского Союза будет предоставляться ежеквартально при выполнении определенных в Плане критериев проведения предусматриваемых реформ.
Министр экономики Юлия Свириденко ожидает, что ЕС окончательно утвердит программу Ukraine Facility уже в апреле.
Для старта программы Кабмин совместно с Еврокомиссией должен подготовить перечень реформ (План Украины), которые наша страна будет осуществлять в течение этого финансового инструмента, сообщило Министерство финансов.
Выполнение данного Плана является предпосылкой для получения Украиной льготных кредитных и грантовых средств для финансирования расходов госбюджета на сумму 39 млрд евро.
"Рассчитываем получить первый транш в рамках Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро уже в марте", – отметил министр финансов Сергей Марченко.
Последний транш от Евросоюза в рамках предыдущей 18-миллиардной программы макрофинансовой помощи Украина получила 21 декабря.
2023 года.
В 2023 году Европейский Союз стал самым большим донором прямой бюджетной поддержки. Его деньги обеспечили более 45% потребности во внешнем финансировании государства.
План Украины будет предусматривать 15 ключевых направлений реформирования, в частности сферы, относящиеся к непосредственной компетенции Минфина:
→ управление государственными финансами,
→ противодействие отмыванию денег,
→ финансовые рынки.
Согласно утвержденному регламенту, Украина должна доработать План, среди прочего учитывая в нем следующие условия:
→ усилить защиту от киберугроз и устойчивость к дезинформации и внешнему вмешательству;
→ усилить меры по содействию гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин и девушек;
→ повысить доступность социальной помощи для уязвимых групп населения, включая ветеранов и ВПЛ;
→ противодействовать экологическим преступлениям, в том числе вреду, нанесенному войной, и обеспечить соблюдение принципа "Не наносить значительный вред" относительно климатических и экологических целей в военных и послевоенных сценариях;
→ усилить трансграничное сотрудничество с соседними государствами в сфере торговли, защиты окружающей среды и борьбы с преступностью;
→ направить 20% грантовых средств в рамках первой составляющей программы (1,05 млрд евро) на нужды регионов по восстановлению и модернизации.
- 1 февраля 2024 года лидеры стран ЕС поддержали инициативу предоставления Украине 50 млрд евро финпомощи в рамках бюджета блока .
- 27 февраля Европейский парламент одобрил предоставление 50 млрд евро помощи Украине на период 2024-2027 годов.
- Согласно институциональным процедурам ЕС, решение также должен поддержать Совет Европейского союза, после чего оно вступит в силу.