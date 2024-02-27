Украина получит деньги в ЕС еще до старта Ukraine Facility. Первый транш ждут в марте

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Программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро предусматривает механизм переходного финансирования. Это позволит Украине получить поддержку для государственного бюджета еще до полноценного запуска Ukraine Facility, сообщило Министерство экономики.

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Сейчас Кабмин совместно с европейскими партнерами работает над заключением соответствующего меморандума, подписание которого ожидается в марте.

План для Ukraine Facility – технический документ, необходимый для реализации программы финансовой поддержки Украины от Европейского Союза. План не является общей стратегией обновления, он охватит лишь часть предусмотренных на следующие годы государственных изменений с фокусом на макроэкономическом росте.



План Украины предусматривает осуществление структурных реформ в государственном секторе, проведение ряда экономических реформ, направленных на развитие бизнес-климата и предпринимательства, а также шаги по развитию приоритетных секторов, которые могут обеспечить быстрый экономический рост.



Реализация Плана будет способствовать европейской интеграции Украины и дальнейшему устойчивому развитию экономики.

– технический документ, необходимый для реализации программы финансовой поддержки Украины от Европейского Союза. План не является общей стратегией обновления, он охватит лишь часть предусмотренных на следующие годы государственных изменений с фокусом на макроэкономическом росте.План Украины предусматривает осуществление структурных реформ в государственном секторе, проведение ряда экономических реформ, направленных на развитие бизнес-климата и предпринимательства, а также шаги по развитию приоритетных секторов, которые могут обеспечить быстрый экономический рост.Реализация Плана будет способствовать европейской интеграции Украины и дальнейшему устойчивому развитию экономики. Бюджетная поддержка в рамках Ukraine Facility Европейского Союза будет предоставляться ежеквартально при выполнении определенных в Плане критериев проведения предусматриваемых реформ.

Министр экономики Юлия Свириденко ожидает, что ЕС окончательно утвердит программу Ukraine Facility уже в апреле.

Для старта программы Кабмин совместно с Еврокомиссией должен подготовить перечень реформ (План Украины), которые наша страна будет осуществлять в течение этого финансового инструмента, сообщило Министерство финансов.

Выполнение данного Плана является предпосылкой для получения Украиной льготных кредитных и грантовых средств для финансирования расходов госбюджета на сумму 39 млрд евро.

"Рассчитываем получить первый транш в рамках Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро уже в марте", – отметил министр финансов Сергей Марченко.





в рамках предыдущей 18-миллиардной программы макрофинансовой помощи Украина получила 21 декабря.

2023 года.



В 2023 году Европейский Союз стал самым большим донором прямой бюджетной поддержки. Его деньги обеспечили более 45% потребности во внешнем финансировании государства. С начала полномасштабного вторжения России ЕС предоставил Украине около 26 млрд евро прямой бюджетной поддержки. Последний транш от Евросоюза в рамках предыдущей 18-миллиардной программы макрофинансовой помощи Украина получила 21 декабря.2023 года.В 2023 году Европейский Союз стал самым большим донором прямой бюджетной поддержки. Его деньги обеспечили более 45% потребности во внешнем финансировании государства.

План Украины будет предусматривать 15 ключевых направлений реформирования, в частности сферы, относящиеся к непосредственной компетенции Минфина:

→ управление государственными финансами,

→ противодействие отмыванию денег,

→ финансовые рынки.

Согласно утвержденному регламенту, Украина должна доработать План, среди прочего учитывая в нем следующие условия:

→ усилить защиту от киберугроз и устойчивость к дезинформации и внешнему вмешательству;

→ усилить меры по содействию гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин и девушек;

→ повысить доступность социальной помощи для уязвимых групп населения, включая ветеранов и ВПЛ;

→ противодействовать экологическим преступлениям, в том числе вреду, нанесенному войной, и обеспечить соблюдение принципа "Не наносить значительный вред" относительно климатических и экологических целей в военных и послевоенных сценариях;

→ усилить трансграничное сотрудничество с соседними государствами в сфере торговли, защиты окружающей среды и борьбы с преступностью;

→ направить 20% грантовых средств в рамках первой составляющей программы (1,05 млрд евро) на нужды регионов по восстановлению и модернизации.