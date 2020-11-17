Биткоин пересек отметку $17 000 впервые за два года
17.11.2020, 16:42
Иллюстративное фото: pixabay
Стоимость криптовалюты Bitcoin составляет $17 107, что является самым высоким показателем с 7 января 2018 года. Об этом сообщает портал Coin Desk со ссылкой на данные последних торгов.
С начала года стоимость Bitcoin возросла на 130%.
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На 16:40 по Киеву стоимость монеты составляет $17 107.
Сейчас общая стоимость рыночной капитализации Bitcoin равняется свыше $315 млрд.
- В конце июля стоимость биткоина начала расти и за два дня выросла на $1900. Тогда цена криптовалюты превысила $11 000. В мае-июле его цена колебалась на отметке $9100
- В августе биткоин торговался на уровне $12 000 и в середине месяца достиг своего максимума в $12 400.
- Стоимость биткоина утром 21 октября достигла $12 300 и приблизилась к годовому максимуму в $12 400, который был установлен в августе.
- Стоимость криптовалюты биткоин в субботу, 31 октября, выросла примерно на 5%, превысив отметку в $14 000, и побила курс января 2018 года.
- 5 ноября цена биткоина достигла $14 500.
- Стоимость криптовалюты Bitcoin в пятницу, 6 ноября, приблизилась к рекордной отметке в $16 000
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