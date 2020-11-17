Биткоин пересек отметку $17 000 впервые за два года

Стоимость криптовалюты Bitcoin составляет $17 107, что является самым высоким показателем с 7 января 2018 года. Об этом сообщает портал Coin Desk со ссылкой на данные последних торгов.

С начала года стоимость Bitcoin возросла на 130%.

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На 16:40 по Киеву стоимость монеты составляет $17 107.

Сейчас общая стоимость рыночной капитализации Bitcoin равняется свыше $315 млрд.

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Наталия Софиенко

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