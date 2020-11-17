UA

Биткоин пересек отметку $17 000 впервые за два года

17.11.2020, 16:42
Биткоин пересек отметку $17 000 впервые за два года - Фото
Иллюстративное фото: pixabay

Стоимость криптовалюты Bitcoin составляет $17 107, что является самым высоким показателем с 7 января 2018 года. Об этом сообщает портал Coin Desk со ссылкой на данные последних торгов.

С начала года стоимость Bitcoin возросла на 130%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

На 16:40 по Киеву стоимость монеты составляет $17 107.

Сейчас общая стоимость рыночной капитализации Bitcoin равняется свыше $315 млрд.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
криптоэкономика криптовалюта биткоин Bitcoin

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Объединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет

Партнерський проєктОбъединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет
 