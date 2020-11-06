Bitcoin продолжает дорожать: курс побил двухлетний рекорд

Стоимость криптовалюты Bitcoin в пятницу, 6 ноября, приблизилась к рекордной отметке в $16 000.

К 10:30 по Киеву курс добрался к отметке $15 708 за монету. На 15:46 криптовалюта торговалась на уровне $15 684, свидетельствуют данные торгов на портале tradingview.com.

Этот показатель – рекордный с января 2018 года, когда стоимость криптовалюты достигала $16 150.

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Абсолютный рекорд стоимости биткоина был зафиксирован 17 декабря 2017 года, когда цена за монету составила $20 089. Но после этого последовало стремительное падение цены криптовалюты и спустя год — 15 декабря 2018 года, биткоин торговался уже по $3126.

В конце июля стоимость биткоина начала расти и за два дня выросла на $1900. Тогда цена криптовалюты превысила $11 000. В мае-июле его цена колебалась на отметке $9100

В августе биткоин торговался на уровне $12 000 и в середине месяца достиг своего максимума в $12 400.

Стоимость биткоина утром 21 октября достигла $12 300 и приблизилась к годовому максимуму в $12 400, который был установлен в августе.

Стоимость криптовалюты биткоин в субботу, 31 октября, выросла примерно на 5%, превысив отметку в $14 000, и побила курс января 2018 года.

5 ноября цена биткоина достигла $14 500.

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Наталия Софиенко

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