Стоимость биткоина побила новый рекорд. По сейчас чем криптовалюта

Стоимость криптовалюты биткоин в четверг, 5 ноября, достиг $14 500 впервые с января 2018 года. Соответствующие данные торгов приводятся на портале tradingview.com.

Так, по состоянию на 14:00 по Киеву биткоин стоит составила $14 700.

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В конце июля стоимость биткоина начала расти и за два дня выросла на $1900. Тогда цена криптовалюты превысила $11 000. В мае-июле его цена колебалась на отметке $9100

В августе биткоин торговался на уровне $12 000 и в середине месяца достиг своего максимума в $12 400.

Стоимость биткоина утром 21 октября достигла $12 300 и приблизилась к годовому максимуму в $12 400, который был установлен в августе.

Стоимость криптовалюты биткоин в субботу, 31 октября, выросла примерно на 5%, превысив отметку в $14 000, и побила курс января 2018 года.

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Наталия Софиенко

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