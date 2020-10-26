В JPMorgan считают биткоин будущей заменой золота. Прогноз стоимости криптовалюты

У биткоина есть значительный потенциал для роста, поскольку он лучше конкурирует с золотом в качестве альтернативной валюты. В будущем стоимость биткоина может вырасти до $39 000. Об этом заявили аналитики американского инвестбанка JPMorgan, сообщает Business Іnsider.

В долгосрочной перспективе небольшое вытеснение золота как альтернативной валюты означало бы удвоение или даже утроение цены биткоина.

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Предпосылки для роста есть, поскольку криптовалюту преимущественно выбирает молодое поколение. Пока влияние биткоина на финансовом рынке несущественно, но оно будет расти. По данным JPMorgan, со временем биткоин могут начать держать по тем же причинам, по которым сейчас отдают предпочтение золоту.

"Криптовалюты получают ценность не только потому, что они служат хранилищем богатства, но и из-за их полезности в качестве средства платежа. Чем больше экономических агентов будут принимать криптовалюты в качестве средства платежа в будущем, тем выше будет их полезность и ценность", – пояснили в JPMorgan.

Специалисты отметили, что одним из последних драйверов роста стоимости биткоина стало объявление PayPal. Платежная система сообщила, что вскоре добавит поддержку криптовалюты. Пользователи смогут покупать, продавать и хранить Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.

В то же время аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе возможно снижение цены биткоина, поскольку его перекупили трейдеры, которые вскоре начнут фиксировать прибыль.

JPMorgan Chase – американский финансовый холдинг, образовавшийся в результате слияния нескольких крупных банков США. Штаб-квартира банка находится в Нью-Йорке, на Манхэттене. Входит в "большую четверку" банков США, наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.

Стоимость биткоина утром 21 октября достигла $12 300 и приблизилась к годовому максимуму в $12 400, который был установлен в августе.

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Наталия Софиенко

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