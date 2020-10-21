Стоимость биткоина приближается к годовому максимуму

Стоимость биткоина утром 21 октября достигла $12 300 и приблизилась к годовому максимуму в $12 400, который был установлен в августе. Об этом свидетельствуют данные американской биржи Nasdaq.

Cтоимость биткоина к 21 октября 11:42 по Киеву составляла $12 171 (+3,52%). Суточная сумма сделок составила $36,97 млн.

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Трейдер Джош Рейджер сообщил в Twitter, что курс биткоина с января 2018 года не закреплялся на недельном графике выше $12 000. По его прогнозу, сейчас время для роста биткоина после падения цены на 20%

Аналитический портал CoinDesk проанализировал данные нескольких бирж и сообщил, что криптовалютные трейдеры сейчас проявляют значительно меньший энтузиазм, чем в августе, когда биткоин достиг похожей стоимости. Сейчас ставки финансирования для биткоина либо оставались неизменными, либо были негативными.

В конце июля стоимость биткоина начала расти и за два дня выросла на $1900. Тогда цена криптовалюты превысила $11 000. В мае-июле его цена колебалась на отметке $9100.

В августе биткоин торговался на уровне $12 000 и в середине месяца достиг своего максимума в $12 400.

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Александр Мясищев

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