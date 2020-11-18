Курс Bitcoin обновил максимум декабря 2017 года

Стоимость криптовалюты Биткойн превысила $18 000. Курс криптовалюты достиг своего максимума с начала 2020 года, сообщает Reuters.

Всего за день стоимость Биткойна выросла более чем на $1000. На протяжении дня цена криптовалюты достигала $18 254. Таким образом курс Биткойн побил рекорд декабря 2017 года.

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18 ноября по состоянию на 12:20 по Киеву стоимость Биткойна составляла $18 040 (+7.86%).

6 мая 2020 года Bloomberg сообщил, что курс Биткойна к концу 2020 года может составить $50 000.

В конце июля стоимость биткоина начала расти и за два дня выросла на $1900. Тогда цена криптовалюты превысила $11 000. В мае-июле его цена колебалась на отметке $9100.

Стоимость биткоина утром 21 октября достигла $12 300 и приблизилась к годовому максимуму в $12 400, который был установлен в августе.

31 октября стоимость Биткойна выросла примерно на 5%, превысив отметку в $14 000. Тогда криптовалюта побила курс января 2018 года.

17 ноября Биткоин вырос до $17 000 впервые за два года.

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Александр Мясищев

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