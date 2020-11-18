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Курс Bitcoin обновил максимум декабря 2017 года

18.11.2020, 12:23
Курс Bitcoin обновил максимум декабря 2017 года - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

Стоимость криптовалюты Биткойн превысила $18 000. Курс криптовалюты достиг своего максимума с начала 2020 года, сообщает Reuters.

Всего за день стоимость Биткойна выросла более чем на $1000. На протяжении дня цена криптовалюты достигала $18 254. Таким образом курс Биткойн побил рекорд декабря 2017 года.

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18 ноября по состоянию на 12:20 по Киеву стоимость Биткойна составляла $18 040 (+7.86%).

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Александр Мясищев
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