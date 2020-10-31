Стоимость биткоина побила рекорд

Стоимость криптовалюты биткоин в субботу, 31 октября, выросла примерно на 5%, превысив отметку в $14 000, и побила курс января 2018 года. Соответствующие данные торгов приводятся на портале tradingview.com.

Так, по состоянию на 13:19 по Киеву биткоин подорожал на 5,46 процента, его стоимость составила $13 900. В то же время на бирже Binance биткоин вырос в цене на 4,34 процента, до $13 800. Ранее в ходе торгов цена криптовалюты впервые с 15 января 2018 года превысила уровень в $14 000.

23 октября стоимость биткоина пробила отметку в 13 тысяч долларов впервые с июня 2019 года. Рост произошел на фоне заявления платежной системы PayPal о том, что она добавляет функцию покупки и продажи криптовалют.

По данным Tradingview, по состоянию на 16:30 по Киеву биткоин стоит $13 800.

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В конце июля стоимость биткоина начала расти и за два дня выросла на $1900. Тогда цена криптовалюты превысила $11 000. В мае-июле его цена колебалась на отметке $9100

В августе биткоин торговался на уровне $12 000 и в середине месяца достиг своего максимума в $12 400.

Стоимость биткоина утром 21 октября достигла $12 300 и приблизилась к годовому максимуму в $12 400, который был установлен в августе.

Наталия Софиенко

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